Мужчине было 28 лет и он на Донбассе служил в рядах 17-й танковой криворожской бригады. Его запомнили как очень веселого, доброго и здравомыслящего человека.

Накануне Украинский защитник получил на Донбассе боевое травмирование

Погибший боец Виктор Кучеренко / Фото "Первый Городской"

Как прошли похороны

Герой покоится в своем родном селе Новолазаровка. Пришли почтить память Виктора примерно 500 человек.

Среди них были не только знакомые и родные воина. Также прибыли его собратья по оружию, которые провели церемонию по всем правилам захоронения военнослужащих.

Церемония прощания с героем Виктором Кучеренко / Фото "Первый Городской"

Погибших всегда много

Война за родную землю на востоке Украины всегда напоминает о себе жуткими известиями. В частности, 13 января сообщили и о другой трагедии.

В этот день на Донбассе погибли сразу двое защитников из 25 отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады. Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

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