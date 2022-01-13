В штабе Операции Объединенных сил отметили, что оккупанты продолжают нарушать договоренности о тишине.

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На фронте пострадал военный

В результате действий врага один украинский военный получил боевое травмирование. Воин находится в больнице. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Ситуация на Донбассе 12 января

Всего в течение 12 января боевики 3 раза нарушили перемирие, один раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В сторону Прицепиловки противник дважды открывал огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новозвановки оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 миллиметров.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

С начала года Украина потеряла 4 защитников

Обратите внимание – история спасения военного ВСУ: смотрите видео

Отрывок из сообщения штаба ООС:

За прошедшие сутки, 12 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В сторону Прицепиловки противник дважды открывал огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новозвановки оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.