В штабе Операции Объединенных сил отметили, что оккупанты продолжают нарушать договоренности о тишине.
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На фронте пострадал военный
В результате действий врага один украинский военный получил боевое травмирование. Воин находится в больнице. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Ситуация на Донбассе 12 января
Всего в течение 12 января боевики 3 раза нарушили перемирие, один раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
- В сторону Прицепиловки противник дважды открывал огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов.
- Вблизи Новозвановки оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 миллиметров.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
С начала года Украина потеряла 4 защитников
- 1 января в Харьковском госпитале умер раненый 20-летний украинский военный Игорь Тычина. Он служил в составе 95 десантно-штурмовой бригады. Боец получил ранение 27 декабря 2021 года и с этого времени находился в коме.
- 10 января двое украинских защитников подорвались на неизвестном взрывном устройстве возле села Крутая Балка в Донецкой области. Военные выполняли работы по восстановлению минно-взрывных заграждений. Одним из них был 23-летний офицер 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады Илья Супрун.
- 11 января не стало еще одного воина Объединенных сил – 28-летнего Виктора Кучеренко. Он погиб в результате вражеского обстрела вблизи Новотошковского. Военный служил в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде имени Константина Пестушко.
Обратите внимание – история спасения военного ВСУ: смотрите видео
Отрывок из сообщения штаба ООС:
За прошедшие сутки, 12 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В сторону Прицепиловки противник дважды открывал огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Новозвановки оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.