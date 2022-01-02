Об утрате сообщила пресс-служба Коростенского городского коллегиума. В сообщении говорится, что погибший был их выпускником.

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Семья героя потеряла сына, брата, внука.

Тычина достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее, которым не суждено было осуществиться,

– рассказали в коллегиуме.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибшего героя.

Игорь Тычина / фейсбук Коростенского городского коллегиума

Пресс-служба Коростенского городского коллегиума подчеркнула, что пусть светлые воспоминания об Игоре навсегда останутся в сердцах земляков.

Герой находился в коме

Заместитель Коростенского городского головы Наталья Чижевская отметила, что герой воевал в составе 95 десантно-штурмовой бригады.

За жизнь воина боролись в Харьковском госпитале.

"Он находился в коме в Харьковском госпитале. Врачи боролись за его жизнь, но первого января молодая жизнь оборвалась", – рассказала Чижевская.

На Донбассе погиб Станислав Богуславский

В последний день 2021 года – 31 декабря – на Донбассе погиб украинский герой Станислав Богуславский.

О потере сообщила пресс-служба 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Богуславский был готов протянуть руку помощи своим собратьям. Его ценили и уважали.

Сообщение Коростенского городского коллегиума:

С невыразимой грустью сообщаем, что 1 января от вражеской пули снайпера на 21 году оборвалась жизнь нашего выпускника Тычины Игоря Олеговича, который верно служил Украине на Востоке нашего государства. Выражаем искренние соболезнования семье и близким, потерявшим замечательного сына, брата, внука.

Тычина Игорь достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее, которым не суждено было осуществиться.

Искренне разделяем горе семьи погибшего военного и вместе с ними склоняем головы в великой скорби. Пусть светлые воспоминания об Игоре навсегда останутся в сердцах земляков. Мы должны всегда помнить, какой дорогой ценой нам достается каждая минута мирной жизни и независимость Украины.

Вечная слава и почет украинскому Герою и вечная ему память!

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