Про втрату повідомила пресслужба Коростенського міського колегіуму. У повідомленні мовиться, що загиблий був їхнім випускником.

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Родина героя втратила сина, брата, онука.

Тичина гідно і відповідально ніс службу, був добрим та надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє, яким не судилося здійснитися,

– розповіли у колегіумі.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблого героя.



Ігор Тичина / фейсбук Коростенського міського колегіуму

Пресслужба Коростенського міського колегіуму наголосила, що нехай світлі спогади про Ігоря назавжди залишаться у серцях земляків.

Герой перебував у комі

Заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська зауважила, що герой воював у складі 95 десантно-штурмової бригади.

За життя воїна боролися у Харківському госпіталі.

"Він перебував у комі у Харківському госпіталі. Лікарі боролися за його життя, але першого січня молоде життя обірвалося", – розповіла Чижевська.

На Донбасі загинув Станіслав Богуславський

В останній день 2021 року – 31 грудня – на Донбасі загинув український герой Станіслав Богуславський.

Про втрату повідомила пресслужба 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

Богуславський був готовий протягнути руку допомоги своїм побратимам. Його цінували та поважали.

Допис Коростенського міського колегіуму:

З невимовним сумом сповіщаємо, що 1 січня від ворожої кулі снайпера на 21 році обірвалося життя нашого випускника Тичини Ігоря Олеговича, який вірно служив Україні на Сході нашої держави. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким, які втратили чудового сина, брата, онука.

Тичина Ігор гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє, яким не судилося здійснитися.

Щиро поділяємо горе родини загиблого військового та разом з ними схиляємо голови у великій скорботі. Нехай світлі спогади про Ігоря назавжди залишаться у серцях земляків. Ми повинні завжди пам’ятати, якою дорогою ціною нам дістається кожна хвилина мирного життя та незалежність України.

Вічна слава і шана українському Герою і вічна йому пам'ять!

Як ветерани пишуть у своїх книгах про війну на Донбасі – у VETERANO блог: