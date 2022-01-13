Про це розповіла заступниця директора Департаменту соціальної політики Дніпровської міськради Юлія Дмитрова. Дату та час прощання з військовими вона повідомить згодом.

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Другим загиблим виявився Валерій Петренко

Дніпро втратило 2 військових: 23-річного лейтенанта Іллю Супруна та 51-річного старшого солдата Валерія Петренка. Обоє несли службу в 25-ій окремій Січеславській повітряно-десантній бригаді.

Раніше рідні Іллі Супруна розповіли більше про загиблого захисника. Хлопець здобув освіту в Дніпровському ліцеї інформаційних технологій, а згодом – й у Національній академії сухопутних військ імені Сагайдачного.

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Військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої біля села Крута Балка, що у Донецькій області. Вони виконували роботи з відновлення мінно-вибухових загороджень.

За розслідування справи взялася прокуратура. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про недбале ставлення до служби. За це "світить" від 5 до 7 років за ґратами.

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Текст допису Юлії Дмитрової у фейсбуці:

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули двоє військовослужбовців Об’єднаних сил. Це трапилось 10.01, м. Дніпро втратило двох захисників. Військовослужбовці 25 окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, лейтенант Ілля Супрун 23 роки та старший солдат Петренко Валерій 51 рік, сьогодні повертаються додому. Дату та час прощання повідомимо окремо.