Андрій Демченко – речник Держприкордонслужби України – у коментарі 24 каналу спростував фейк. Він наголосив, що саме бойовики одноосібно обмежують пересування людей. Зокрема, діють жорсткі обмеження для місцевих жителів, які хочуть виїхати з окупованих територій.
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Такі заяві, які роблять окупанти з Росії та підтримують російські пропагандисти, – ніщо інше, аніж провокативні заяви у бік України,
– наголосив Демченко.
Демченко заявив, що Держприкордонслужба керується законами та у жодному випадку не може обмежити права пересування людей. Мовиться про громадян України та іноземців.
"Свіжі" фейки окупантів
- Окупанти Донеччини заявили, що голова прикордонної служби України Сергій Дейнеко нібито наказав обмежити виїзд із країни військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 45 років. Це начебто збиралися запровадити вже з 20 лютого.
- Також бойовики цинічно розповідають: МЗС України "просить" дипломатичні представництва країн світу повідомити іноземцям, що варто "у найкоротші терміни" виїхати з Донбасу.
ЗСУ не планують наступу
- Олексій Резніков – міністр оборони – заявив: фейки, що ЗСУ начебто готують наступ на Донбас, негативно впливають на самих бойовиків. Українська розвідка фіксує в окупантів "переляк та психологічний стан низького рівня".
- Резніков вкотре наголосив: ЗСУ не планують жодного наступу на Донбас.
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