Российские наемники продолжают срывать режим тишины и прибегать к провокациям. Также они в очередной раз нарушили минские договоренности.

Заметьте Россия скрыто завезла боевикам топливо и военную технику, – разведка

Оккупанты использовали средства РЭБ

Боевики всячески пытаются помешать наблюдателям ОБСЕ на Донбассе. Именно поэтому они использовали средства радиоэлектронной борьбы.

Работа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сопровождалась препятствиями со стороны вооруженных формирований России,

– говорится в заявлении штаба ООС.

Оккупанты обстреляли беспилотник ОБСЕ малого радиуса действия недалеко от Павлополя. Также они не допустили наблюдателей к объектам гражданской инфраструктуры в районе Крутая Балка, установив ограждение.

Война на Донбассе: последние новости

В России уже несколько недель говорят о возможном признании псевдореспублик боевиков на оккупированной территории Донбасса. Инициатором этого стали российские коммунисты, вторые по численности после путинской партии "Единая Россия". На фоне этого российские наемники продолжают нарушать режим тишины и атаковать позиции украинских защитников.

Боевики на Донбассе даже распространяют фейк о том, что Украина якобы ограничила выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 45 лет, однако в Госпогранслужбе это опровергли.

Министр обороны Алексей Резников убежден, что перемирие на Донбассе действует, ведь с 12 января Украина не терпит потери на фронте.

К теме предлагаем выпуск "На эту минуту" о фейковом видео России, в котором хотели показать атаки на Донбассе: смотрите видео