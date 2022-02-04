Российские наемники продолжают срывать режим тишины и прибегать к провокациям. Также они в очередной раз нарушили минские договоренности.
Заметьте Россия скрыто завезла боевикам топливо и военную технику, – разведка
Оккупанты использовали средства РЭБ
Боевики всячески пытаются помешать наблюдателям ОБСЕ на Донбассе. Именно поэтому они использовали средства радиоэлектронной борьбы.
Работа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сопровождалась препятствиями со стороны вооруженных формирований России,
– говорится в заявлении штаба ООС.
Оккупанты обстреляли беспилотник ОБСЕ малого радиуса действия недалеко от Павлополя. Также они не допустили наблюдателей к объектам гражданской инфраструктуры в районе Крутая Балка, установив ограждение.
Война на Донбассе: последние новости
- В России уже несколько недель говорят о возможном признании псевдореспублик боевиков на оккупированной территории Донбасса. Инициатором этого стали российские коммунисты, вторые по численности после путинской партии "Единая Россия". На фоне этого российские наемники продолжают нарушать режим тишины и атаковать позиции украинских защитников.
- Боевики на Донбассе даже распространяют фейк о том, что Украина якобы ограничила выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 45 лет, однако в Госпогранслужбе это опровергли.
- Министр обороны Алексей Резников убежден, что перемирие на Донбассе действует, ведь с 12 января Украина не терпит потери на фронте.
К теме предлагаем выпуск "На эту минуту" о фейковом видео России, в котором хотели показать атаки на Донбассе: смотрите видео