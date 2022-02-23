Під час засідання Київради 23 лютого очільник столиці звернувся до депутатів з проханням підтримати рішення, необхідні для оперативного забезпечення системи територіальної оборони столиці. Йдеться про передачу Міністерству оборони нежитлових приміщень комунальної власності для розміщення бригад тероборони.

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Крім того, політики мають ухвалити питання фінансування витрат на тероборону та цивільний захист.

Треба забути про політичні кольори

Кличко підкреслив, що наразі існує загроза подальшої агресії Росії, яка фактично оголосила війну Україні.

Через це мер закликав всіх депутатів згуртуватися та забути про політичні кольори, оскільки метою кожного має бути захист міста та держави.



Сьогодні ми ухвалимо рішення, що дозволить місту фактично на безоплатній основі передавати Міністерству оборони нежитлові приміщення комунальної власності для розміщення бригад тероборони столиці,

– зазначив мер.

Крім того, Кличко додав, що Київрада має ухвалити питання щодо бюджету і фінансування витрат на тероборону та цивільний захист. Оскільки цього року депутати ухвалили цільову програму "Захисник Києва" на 2022 – 2024 роки на суму понад 110 мільйонів. Цьогоріч передбачено виділення 40 мільйонів гривень. І ці кошти потрібні територіальній обороні вже зараз.

На них бригади мають закупити форму для резервістів, аптечки, радіостанції та інше спорядження.