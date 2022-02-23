Відповідне рішення в цей день ухвалила обласна комісія надзвичайних ситуацій. Слід зауважити, що мовиться також і про жителів лінії розмежування, які переїхали.

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Де будуть поселяти людей

У протоколі комісії мовиться, що внутрішньо переміщених осіб будуть поселяти в санаторії "Ялинка". Він розташований на вулиці Курортна у селі Дачне.

Терміни цього тимчасового розміщення не вказані. У протоколі комісії написано лише, що це стосується "періоду загострення соціально-політичної ситуації". А ось забезпечення належних умов має забезпечити вже місцеве самоврядування району.

Що входить до цього списку:

  • харчування;
  • опалення житлових приміщень;
  • відшкодування витрат власникам закладів, які надають послуги з проживання.

Дали доручення поліції та департаментам

Управлінню Нацполіції області доручили забезпечити супровід внутрішньо переміщених осіб. Також правоохоронці будуть забезпечувати охорону публічної безпеки в зоні накопичення та реєстрації. Це ж поширюється й на місця тимчасового розміщення людей.

Обласне управління транспорту повинне організувати щоденне чергування транспорту в санітарній зоні. А саме, біля пунктів пропуску через держкордон.

А Департамент охорони здоров'я має організувати щоденне чергування бригад швидкої біля пунктів пропуску через кордон, а також у місцях тимчасового розміщення.

Департаменту соцзахисту доручили сприяти органам місцевого самоврядування. Передусім це стосується підготовки місць для тимчасового розміщення людей, які перетнули кордон.

На Харківську райдержадміністрацію поклали завдання з підвозу питної води для ВПО, на рятувальників — розгортання на кордоні двох наметів з обігрівом для тимчасового перебування переселенців. Із повним текстом рішення комісії НС можна ознайомитися за цим посиланням.

Першими про наплив людей повідомили волонтери

Благодійна організація "Станція Харків" відновила свою діяльність і знову почала допомагати переселенцям. 22 лютого волонтери повідомили, що людей стає все більше, а допомагати їм складно.

Навіть, коли мешканці окупованих територій можуть орендувати житло, не вистачає банальних речей. Тому волонтери попросили приносити їжу, засоби гігієни подушки та інше. Окрім цього є потреба в речах для дітей, зокрема, підгузках.

Що цьому передувало

  • Президент Росії Володимир Путін 21 лютого "визнав" легітимність квазіреспублік бойовиків на Донбасі. У цей день він одразу доручив ввести туди свої війська.
  • Цивілізований світ одразу засудив такий крок. Світові лідери вважають, що це жорстке порушення міжнародного права, соборності й територіальної цілісності України.
  • Натомість підтримали такий крок Кремля лише його "друзі". Серед них були Венесуела, Сирія, Нікарагуа та інші.

Росія визнала бойовиків
Весь цивілізований світ підтримав Україну / Інфографіка 24 каналу