Відповідне рішення в цей день ухвалила обласна комісія надзвичайних ситуацій. Слід зауважити, що мовиться також і про жителів лінії розмежування, які переїхали.
Зауважте На Харківщині заявили про готовність прийняти людей із тимчасово окупованих територій
Де будуть поселяти людей
У протоколі комісії мовиться, що внутрішньо переміщених осіб будуть поселяти в санаторії "Ялинка". Він розташований на вулиці Курортна у селі Дачне.
Терміни цього тимчасового розміщення не вказані. У протоколі комісії написано лише, що це стосується "періоду загострення соціально-політичної ситуації". А ось забезпечення належних умов має забезпечити вже місцеве самоврядування району.
Що входить до цього списку:
- харчування;
- опалення житлових приміщень;
- відшкодування витрат власникам закладів, які надають послуги з проживання.
Дали доручення поліції та департаментам
Управлінню Нацполіції області доручили забезпечити супровід внутрішньо переміщених осіб. Також правоохоронці будуть забезпечувати охорону публічної безпеки в зоні накопичення та реєстрації. Це ж поширюється й на місця тимчасового розміщення людей.
Обласне управління транспорту повинне організувати щоденне чергування транспорту в санітарній зоні. А саме, біля пунктів пропуску через держкордон.
А Департамент охорони здоров'я має організувати щоденне чергування бригад швидкої біля пунктів пропуску через кордон, а також у місцях тимчасового розміщення.
Департаменту соцзахисту доручили сприяти органам місцевого самоврядування. Передусім це стосується підготовки місць для тимчасового розміщення людей, які перетнули кордон.
На Харківську райдержадміністрацію поклали завдання з підвозу питної води для ВПО, на рятувальників — розгортання на кордоні двох наметів з обігрівом для тимчасового перебування переселенців. Із повним текстом рішення комісії НС можна ознайомитися за цим посиланням.
Першими про наплив людей повідомили волонтери
Благодійна організація "Станція Харків" відновила свою діяльність і знову почала допомагати переселенцям. 22 лютого волонтери повідомили, що людей стає все більше, а допомагати їм складно.
Навіть, коли мешканці окупованих територій можуть орендувати житло, не вистачає банальних речей. Тому волонтери попросили приносити їжу, засоби гігієни подушки та інше. Окрім цього є потреба в речах для дітей, зокрема, підгузках.
Що цьому передувало
- Президент Росії Володимир Путін 21 лютого "визнав" легітимність квазіреспублік бойовиків на Донбасі. У цей день він одразу доручив ввести туди свої війська.
- Цивілізований світ одразу засудив такий крок. Світові лідери вважають, що це жорстке порушення міжнародного права, соборності й територіальної цілісності України.
- Натомість підтримали такий крок Кремля лише його "друзі". Серед них були Венесуела, Сирія, Нікарагуа та інші.
Весь цивілізований світ підтримав Україну / Інфографіка 24 каналу