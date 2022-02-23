Соответствующее решение в этот день приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Следует заметить, что говорится также и о переехавших жителях линии разграничения.

Заметьте На Харьковщине заявили о готовности принять людей с временно оккупированных территорий

Где будут поселять людей

В протоколе комиссии говорится, что внутренне перемещенных лиц будут поселять в санатории "Ялинка". Он расположен на улице Курортная в селе Дачное.

Сроки этого временного размещения не указаны. В протоколе комиссии написано только, что это касается "периода обострения социально-политической ситуации". А вот предоставить надлежащие условия должно уже местное самоуправление района.

Что входит в этот список:

питание;

отопление жилых помещений;

возмещение расходов владельцам заведений, которые предоставляют услуги по проживанию.

Дали поручения полиции и департаментам

Управлению Нацполиции области поручили обеспечить сопровождение внутренне перемещенных лиц. Также правоохранители будут обеспечивать охрану публичной безопасности в зоне накопления и регистрации. То же самое распространяется и на места временного размещения людей.

Областное управление транспорта должно организовать ежедневное дежурство транспорта в санитарной зоне. А именно, возле пунктов пропуска через госграницу.

Департамент здравоохранения должен организовать ежедневное дежурство бригад скорой возле пунктов пропуска через границу, а также в местах временного размещения.

Департамента соцзащиты поручили содействовать органам местного самоуправления. Прежде всего, это касается подготовки мест для временного размещения людей, пересекших границу.

На Харьковскую райгосадминистрацию возложили задачи по подвозу питьевой воды для ВПЛ, на спасателей — развертывание на границе двух палаток с обогревом для временного пребывания переселенцев. С полным текстом решения комиссии ЧС можно ознакомиться по этой ссылке.

Обратите внимание! "Горячая линия" Департамента гражданской защиты будет работать круглосуточно по номеру 057 700 30 90.

Первыми о наплыве людей сообщили волонтеры

Благотворительная организация "Станция Харьков" возобновила свою деятельность и снова стала помогать переселенцам. 22 февраля волонтеры сообщили, что людей становится все больше, а помогать им сложно.

Даже когда жители оккупированных территорий могут арендовать жилье, не хватает банальных вещей. Поэтому волонтеры попросили приносить еду, средства гигиены, подушки и прочее. Кроме этого, есть потребность в вещах для детей, в частности, в подгузниках.

Что этому предшествовало

Президент России Владимир Путин 21 февраля "признал" легитимность квазиреспублик боевиков на Донбассе. В этот день он сразу же поручил ввести туда свои войска.

Цивилизованный мир сразу осудил такой шаг. Мировые лидеры считают, что это жесткое нарушение международного права, соборности и территориальной целостности Украины.

Зато поддержали такой шаг Кремля только его "друзья". Среди них были Венесуэла, Сирия, Никарагуа и другие.

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять любой агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Весь цивилизованный мир поддержал Украину / Инфографика 24 канала