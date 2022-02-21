Об этом председатель Харьковской ОГА сообщил на аппаратном совещании 21 февраля. Он отметил, что такую опцию рассматривали еще в субботу, 19 февраля.
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Место для переселенцев
По словам Олега Синегубова, возможность принять переселенцев с территорий временно оккупированных Донецкой и Луганской областей обсудили с первым заместителем председателя облгосадминистрации Александром Скакуном.
Вы знаете, в каких условиях мы постоянно живем. Постоянно идут медийные провокации от страны-агрессора относительно возможного вторжения на территорию Украины,
– заявил Синєгубов.
Он добавил, что планы по поселению людей строят вместе с харьковской мэрией. Однако он не уточнил, о каких населенных пунктах или местах говорится.
"Мы готовы принимать наших людей. Пожалуйста, если в этом будет необходимость", – добавил Синєгубов.
Председатель облгосадминистрации отметил, что в городе и области в состоянии готовности находятся спецслужбы и другие структуры. Они мобилизованы и могут отреагировать на любые сценарии.
Аппаратное совещание 21 февраля в Харьковской ОГА: смотрите видео
Ситуация во Львове
Подобное заявление сделали 14 февраля во Львове. Представители духовенства города пообщались с властями по приему переселенцев в случае полномасштабного вторжения России.
Встреча власти и духовенства Львова / Фото ЛГС, Ирины Середы
Духовников Львова также пригласили на обучение по домедицинской помощи. Действенным оружием наставники верующих называют и постоянные молитвы.