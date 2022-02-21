Как передает 24 канал, об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов во время аппаратного совещания 21 февраля. Он поздравил коллегу с повышением.

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Кадровые назначения

О кадровых переменах торжественно объявил в начале совещания Олег Синегубов. Чиновник вручил удостоверение своему первому заместителю.

"На должность первого заместителя председателя Харьковской областной государственной администрации назначен Александр Евгеньевич Скакун, с чем я вас и поздравляю", – заявил Синегубов.

Аппаратное совещание 21 февраля в Харьковской ОГА: смотрите видео

Кто такой Александр Скакун

49-летний Александр Скакун с 2017 года работал заместителем главы Харьковской ОГА. Сейчас он был назначен первым заместителем руководителя.

Имеет образование юриста, окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого. Получил образование менеджера-экономиста в Харьковской национальной академии городского хозяйства.

С 2012 года имеет ученую степень кандидата юридических наук. После службы в армии и окончания образования начал работу в органах Службы безопасности Украины, где прослужил 22 года.

Скандал в облсовете

В то же время народный депутат Ирина Фриз и председатель Харьковского облсовета сообщили о вероятном двойном гражданстве депутата и заместителя председателя областного совета. Речь идет о российском паспорте у Богдана Малеваного.

Татьяна Егорова-Луценко и Ирина Фриз обратились в СБУ с просьбой проверить информацию. Соответствующие данные были обнаружены сразу в нескольких источниках.

В то же время председатель Харьковского облсовета отметила, что Богдана Малеваного еще в ноябре избрали ее заместителем. Тогда особые проверки не нашли у него российского гражданства.