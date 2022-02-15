Это совещание городских властей с религиозной средой состоялось 14 февраля. На нем присутствовали совет епископов Львова, мэр Львова Андрей Садовый и другие чиновники.

К теме Не должны бояться, – Епифаний призвал не паниковать из-за возможного наступления России

Согласились на тесное сотрудничество

Прием внутриперемещенных лиц был самым главным поднимаемым вопросом. Совет согласился, что такие люди могут оставаться на территории местных храмов и о них позаботятся.

Учитывая нынешние события должны быть едины в помыслах и мыслях, чтобы остановить дух войны. Должны бороться за общество свободы на разных фронтах,

– отметил митрополит Львовский и Сокальский ПЦУ Димитрий (Рудюк).

Обсудили на встрече и подвалы церквей Львова. А именно возможность их использования как укрытия. На это все присутствующие дали согласие.

Встреча власти и духовенства Львова / Фото ЛГС, Ирины Середы

Кроме этого, вскоре духовенство может пройти обучение домедицинской помощи. Однако верующие отметили, в любом случае "постоянная молитва – это действенное оружие". Поэтому также будут работать над возможностью легко найти священников, даже в случаях если исчезнет мобильная связь.

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины, и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Как Львов готовится к чрезвычайным ситуациям

Западные СМИ сообщили, что 16 февраля состоится полномасштабное военное вторжение России в Украину. Сейчас на всей территории страны правоохранители и нацгвардейцы перешли в усиленный режим несения службы. Андрей Садовый заявил, что в городе усилили охрану части объектов.

Прежде всего это касается объектов критической инфраструктуры города. Так как вполне возможно, что агенты страны-агрессора попытаются совершить различные диверсии. Также мэр отмечал, что в городе провели и ряд других важных подготовок на случай чрезвычайных ситуаций. В частности, увеличили запасы медикаментов и предусмотрели возможность отключения электричества в Водоканале.

Зеленский обратился к украинцам из-за возможного нападения России: смотрите видео