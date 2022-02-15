Ця нарада міської влади із релігійним середовищем відбулася 14 лютого. На ній були присутні Рада єпископів Львова, мер Львова Андрій Садовий та інші посадовці.

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Погодилося на тісну співпрацю

Приймання внутрішньопереміщених осіб було найголовнішим запитанням, яке постало. Рада погодилася, що такі люди можуть залишатися на території місцевих храмів і про них подбають.

З огляду на теперішні події маємо бути єдині у помислах і думках, щоб зупинити дух війни. Маємо виборювати суспільство свободи на різних фронтах,

– зазначив митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій (Рудюк).

Обговорили на зустрічі й підвали церков Львова. А саме можливість їхнього використання як укриття. На це всі присутні погодилися.

Зустріч влади й духовенства Львова / Фото ЛМР, Ірини Середи

Окрім цього, невдовзі духовенство може пройти навчання домедичної допомоги. Проте віряни зазначили, в будь-якому разі "постійна молитва - це дієва зброя". Тому також будуть працювати над можливістю легко знайти священників, навіть у випадках якщо зникне мобільний зв'язок.

Зверніть увагу! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля й захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України, та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Як Львів готується до надзвичайних ситуацій

Західні ЗМІ повідомили, що 16 лютого відбудеться повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Наразі на всій території країни правоохоронці та нацгвардійці перейшли в посилений режим несення служби. Андрій Садовий заявив, що наразі в місті посилили охорону частини об'єктів.

Передусім це стосується об'єктів критичної інфраструктури міста. Адже цілком можливо, що агенти країни-агресора спробують скоїти різні диверсії. Також мер зазначав, що в місті провели й ряд інших важливих підготовок на випадок надзвичайних ситуацій. Зокрема, збільшили запаси медикаментів і передбачили можливість відключення електрики у Водоканалі.

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