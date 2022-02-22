Также захотели переехать или уже и переехали много людей, которые живут на линии разграничения. Поэтому благотворительная организация "Станция Харьков" просит о помощи.

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"Возвращает в события 2014 – 2015 годов"

В заметке акцентировали, что преимущественно люди обращаются на горячую линию организации. Всегда просьбы и вопросы разные, однако касаются одного и того же.

Только что звонила женщина, они из Станицы Луганской. В Харькове нашли жилье в аренду. Но нет подушек, постели, одеял, матрасов и кухонных принадлежностей,

– рассказали в "Станция Харьков".

Также добавили, что этот звонок мигом возвращает в события 2014 – 2015 годов. Что в основном спрашивают у волонтеров:

Как выехать на подконтрольную Украине территорию?

Куда обратиться за помощью?

Работает ли пункт на вокзале?

Есть ли возможность быстро трудоустроиться?

Где можно поселиться?

Какую помощь просит организация

Волонтеры отметили, что сейчас есть потребность во многих обыденных вещах – даже в продуктах питания и средствах гигиены. Кроме этого, просят привозить вещи для детей: подгузники, маленькие игрушки, раскраски и карандаши. Также все желающие могут перечислить помощь на банковскую карту "Станция Харьков"– 5169 3305 2119 4404.

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Что этому предшествовало

Президент России Владимир Путин заявил о "признании" квазиреспублик боевиков на Донбассе. Также в этот день, 21 февраля, он поручил ввести туда свои войска.

Весь цивилизованный мир осудил такой шаг. Мировые лидеры осудили нарушение международного права и территориальной целостности Украины.

Зато поддержали Кремль только его "друзья" – Венесуэла, Сирия, Никарагуа и другие.



Весь цивилизованный мир поддержал Украину / Инфографика 24 канала

Обращение Владимира Зеленского к украинцам 22 февраля: смотрите видео

Читайте текст сообщения сообщества "Станция Харьков":

Второй день на горячую линию звонят люди, живущие на линии разграничения и на оккупированной части Донбасса.

Как выехать на подконтрольную Украине территорию? Куда обратиться за помощью?

Работает ли пункт на вокзале? Есть ли возможность быстро трудоустроиться? Где можно поселиться?

Прямо сейчас звонила женщина, они из Станицы Луганской. В Харькове нашли жилье в аренду. Но нет подушек, постели, одеял, кухонных принадлежностей, матрасов.

Этот звонок мигом возвращает в события 14 – 15 годов. Голос ... мы слышали такие голоса тысячи раз. Растерянные, виноватые, испуганные, застенчивые и несчастные. Дежавю...

Итак, друзья, что сейчас нужно:

Одеяла, подушки, постельное белье, все для кухни, продукты питания, средства гигиены, подгузники и маленькие игрушки, раскраски, карандаши. Также можно перечислить помощь на нашу карту.

И да, вместе мы – сила!