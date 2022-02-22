Оккупанты обстреливают Счастье еще с 18 февраля. Последняя и наиболее интенсивная атака произошла 21 и 22 числа.
Актуально На Луганской ТЭС вспыхнул пожар из-за обстрела боевиками Счастье
Ужасные кадры обстрела Счастья
Все видео датированы 22 февраля. Шокирует, что все обстрелы произошли посреди белого дня – примерно в 14:00. В результате атак пострадал не один жилой дом.
Смотрите видео обстрелов Счастья
"Русский мир" пришел! Счастье сегодня", – заметил автор.
Оккупанты цинично обстреляли Счастье в Луганской области: смотрите видео
Обстрелы боевиками Счастье: что известно
- Пророссийские наемники 21 февраля обстреляли Счастье и Врубовку на Луганщине. Российские оккупанты 4 раза попали в водозабор, обстреляли район распределительных электросетей.
- В результате обстрелов российских наемников работу Луганской теплоэлектростанции приостановили. Прифронтовый город Счастье остался без электро-, водо- и теплоснабжения.
- Глава ОГА – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в вечере 21 декабря оперативно созвал внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В ходе его обстрел Счастья и повреждения Луганской ТЭС предложили признать чрезвычайной ситуацией государственного уровня.
- Также рассматривают эвакуацию гражданских.
В Украину прибывают российские боевики, – СМИ: смотрите видео