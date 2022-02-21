Глава ОГА – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай оперативно созвал внеочередное заседание региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Глава Щастинского ВГА Александр Дунец выступил с отчетом.

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По его словам, в результате обстрелов Счастья было повреждение линии электропередач Луганской ТЭС – обесточено около 50 000 абонентов. В настоящее время электропитание восстановлено только в Петропавловке и Трехизбенке. Среди пострадавших гражданских объектов – детский сад "Звездочка".

Он также сообщил, что в связи с отсутствием отопления в городе разворачиваются пункты обогрева, в частности в спортзале Щастинского лицея №2 и городском доме культуры. Кроме того, хирургическое отделение городской больницы готово к приему людей, пострадавших во время атаки.

Во время заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС обстрел города Счастья и повреждения Луганской тепловой электростанции предложили признать чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Обстрел Счастья предложили признать ЧС государственного уровня / Фото Луганской ОГА

Боевики обстреляли Счастье: что известно

Российские наемники 21 февраля обстреляли населенные пункты Счастья и Врубовку. Люди остались без воды, света и тепла. Спасаясь от снарядов, они укрылись в бомбоубежищах.

Боевики четыре раза попали в водозабор и атаковали район распределительных электросетей. Из-за угрозы работники Луганского энергетического объединения покинули рабочие места.

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Текст публикации Луганской ОГА:

Комиссия ТЕБ и ЧС: Обстрел города Счастья и повреждения Луганской ТЭС предложено признать чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

Глава Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай созвал внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Комиссия рассмотрела вопрос о прекращении работы Луганской ТЭС в результате обстрелов и мер по жизнеобеспечению населения города Счастья.

Глава Щастинской ВГА Александр Дунец отчитался, что артобстрелы города Счастья были точечными и преследовали цель уничтожения критической инфраструктуры. В результате повреждения линии электропередач Луганской ТЭС было обесточено почти 50 000 абонентов. В настоящее время электропитание восстановлено только в Петропавловке и Трехизбенке. Среди пострадавших объектов социальной инфраструктуры – детский сад "Звездочка" в Счастье. Он также сообщил, что в связи с отсутствием отопления в городе разворачиваются пункты обогрева, в частности, в спортзале Щастинского лицея №2 и городском доме культуры. Хирургическое отделение городской больницы готово к приему раненых.

С докладом выступили директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Виталий Сурай, сообщивший о повреждении четырех линий электропередач, ведущих от ТЭС.

Подытоживая доклады директор Департамента по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны облгосадминистрации Александр Чалый вынес на предложение признать чрезвычайное событие, сложившееся в результате артиллерийского обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований и приведшее к повреждению объектов ТЭС, составной частью чрезвычайной ситуации государственного уровня в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 26.01.2015 №47-р "Об установлении режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации".

Также поручено подготовить обращение в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон по обеспечению режима тишины для проведения восстановительных работ на Луганской ТЭС. Представителям ООО "Луганское энергетическое объединение", руководителю Щастинского ВГА поручено создать дополнительные ремонтные бригады Щастинского РЭС для оперативного восстановления электроснабжения. Кроме того, главе Щастинской ВГА поручено принять меры по обеспечению альтернативного отопления социальных объектов и социально уязвимых слоев населения.

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