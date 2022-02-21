Глава ОДА – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай оперативно скликав позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Очільник Щастинської ВЦА Олександр Дунець виступив зі звітом.

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З його слів, унаслідок обстрілів Щастя було пошкодження лінії електропередач Луганської ТЕС – знеструмлено майже 50 000 абонентів. Наразі електроживлення відновлено тільки у Петропавлівці та Трьохізбенці. Серед постраждалих цивільних об'єктів – дитячий садок "Зірочка".

Він також повідомив, що у зв'язку з відсутністю опалення у місті розгортаються пункти обігріву, зокрема, у спортзалі Щастинського ліцею №2 та міському будинку культури. Окрім цього, хірургічне відділення міської лікарні готове до прийому людей, які постраждали під час атаки.

Під час засідання комісії з питань ТЕБ і НС обстріл міста Щастя та пошкодження Луганської теплової електростанції запропонували визнати надзвичайною ситуацією державного рівня.

Обстріл Щастя запропонували визнати НС державного рівня / Фото Луганської ОДА

Бойовики обстріляли Щастя: що відомо

Російські найманці 21 лютого обстріляли населені пункти Щастя та Врубівку. Люди залишилися без води, світла та тепла. Рятуючись від снарядів, вони заховалися у бомбосховищах.

Бойовики 4 рази влучили у водозабір та атакували район розподільних електромереж. Через загрозу робітники Луганського енергетичного об'єднання покинули робочі місця.

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Текст публікації Луганської ОДА:

Комісія ТЕБ та НС: Обстріл міста Щастя та пошкодження Луганської ТЕС запропоновано визнати надзвичайною ситуацією державного рівня.

Голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай скликав позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Комісія розглянула питання припинення роботи Луганської ТЕС внаслідок обстрілів та заходів із життєзабезпечення населення міста Щастя.

Очільник Щастинської ВЦА Олександр Дунець відзвітував, що артобстріли міста Щастя були точкові та мали на меті знищення критичної інфраструктури. Внаслідок пошкодження лінії електропередач Луганської ТЕС було знеструмлено майже 50 000 абонентів. Наразі електроживлення відновлено тільки у Петропавлівці та Трьохізбенці. Серед постраждалих об’єктів соціальної інфраструктури – дитячий садок "Зірочка" у Щасті. Він також повідомив, що у зв’язку з відсутністю опалення у місті розгортаються пункти обігріву, зокрема, у спортзалі Щастинського ліцею № 2 та міському будинку культури. Хірургічне відділення міської лікарні готове до прийому поранених.

Із доповіддю виступили директор Департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації Віталій Сурай, який повідомив про пошкодження чотирьох ліній електропередач, які ведуть від ТЕС.

Підсумовуючи доповіді директор Департаменту з питань цивільного захисту та територіальної оборони облдержадміністрації Олександр Чалий виніс на пропозицію визнати надзвичайну подію, що склалася в результаті артилерійського обстрілу з боку незаконних збройних формувань та призвела до пошкодження об’єктів ТЕС, складовою частиною надзвичайної ситуації державного рівня соціального характеру, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.01.2015 № 47-р "Про встановлення режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації".

Також доручено підготувати звернення до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін щодо забезпечення "режиму тиші" для проведення відновлювальних робіт на Луганській ТЕС. Представникам ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання", керівнику Щастинської ВЦА доручено створити додаткові ремонтні бригади Щастинського РЕМ для оперативного відновлення електропостачання. Крім того, очільнику Щастинської ВЦА доручено вжити заходів щодо забезпечення альтернативного опалення соціальних об’єктів та соціально вразливих верств населення.​