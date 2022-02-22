Об этом 22 февраля сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.
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В случае непрекращения обстрелов в Счастье будем сегодня принимать решение об эвакуации,
– отметил чиновник.
Он тоже указал, что места размещения людей уже определены, ГСЧС и Нацполиция готовы к операции.
Боевики обстреляли счастье: что известно
- Пророссийские боевики 21 февраля цинично обстреляли населенный пункт Счастье на Донбассе.
- В результате атак врага местные жители остались без водо-, электро- и теплоснабжения.
- Наемники России 4 раза попали в водозабор и атаковали район распределительных электросетей.