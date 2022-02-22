Про це 22 лютого повідомив очільник Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

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В разі неприпинення обстрілів у Щасті, будемо сьогодні ухвалювати рішення про евакуацію,
– зазначив посадовець.

Він теж вказав, що місця розміщення людей вже визначені, ДСНС і Нацполіція готові до операції.

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