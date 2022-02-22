За інформацією ДСНС, 22 лютого о 12:34 у місті Щастя внаслідок обстрілу бойовиками – снаряд влучив у трансформатор на території ТЕС. Після цього він загорівся, розлилось мастило, а вогонь перекинувся на сусідній трансформатор.

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Зазначається, що на гасіння пожежі трансформаторів відправили 12 одиниць техніки. Зараз вони зосереджені на в'їзді до міста Щастя та продовжать рух після припинення обстрілів.

Загоряння трансформатора на Луганській ТЕС: дивіться відео



Обстріли бойовиками Щастя: що відомо