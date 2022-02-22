По информации ГСЧС, 22 февраля в 12:34 в городе Счастье в результате обстрела боевиками – снаряд попал в трансформатор на территории ТЭС. После этого он загорелся, разлилось масло, а огонь перекинулся на соседний трансформатор.
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Отмечается, что на тушение пожара трансформаторов отправили 12 единиц техники. Сейчас они сосредоточены на въезде в город Счастье и продолжат движение после прекращения обстрелов.
Возгорание трансформатора на Луганской ТЭС: смотрите видео
Обстрелы боевиками Счастья: что известно
- Пророссийские наемники 21 февраля обстреляли Счастье и Врубовку Луганской области. Российские оккупанты 4 раза попали в водозабор, обстреляли район распределительных электросетей.
- В результате обстрелов российских наемников работу Луганской теплоэлектростанции остановили. Прифронтовой город Счастье остался без электро-, водо- и теплоснабжения.
- Глава ОГА – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай – вечером 21 февраля оперативно созвал внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Во время него обстрел Счастья и повреждение Луганской ТЭС предложили признать чрезвычайной ситуацией государственного уровня.