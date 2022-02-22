По информации ГСЧС, 22 февраля в 12:34 в городе Счастье в результате обстрела боевиками – снаряд попал в трансформатор на территории ТЭС. После этого он загорелся, разлилось масло, а огонь перекинулся на соседний трансформатор.

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Отмечается, что на тушение пожара трансформаторов отправили 12 единиц техники. Сейчас они сосредоточены на въезде в город Счастье и продолжат движение после прекращения обстрелов.

Возгорание трансформатора на Луганской ТЭС: смотрите видео

Обстрелы боевиками Счастья: что известно