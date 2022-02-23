Рятувальників повідомили про загоряння будівлі у Станиці Луганській 23 лютого о 17:48. Пожежа спалахнула на вулиці Ватутіна, 98.

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Подробиці про пожежу через обстріл

На місце пожежі оперативно виїхали 8 надзвичайників. Вони встановили, що площа пожежі сягає 80 квадратних метрів. Як написав у своєму телеграмі журналіст Андрій Цаплієнко, у будівлю потрапив боєприпас 122 міліметрів. Про це повідомив місцевий мешканець.



Пожежа у Станиці Луганській / Фото з телеграм-каналу Цаплієнка

Судячи з фото, які показав близько 19:00 у телеграмі офіцер об'єднаних сил ЗСУ Сергій Нещадим, пожежу вже вдалося загасити. На кадрах, оприлюднених у мережі, видно наслідки обстрілу та масштаби руйнування.

Наслідки обстрілу в Станиці Луганській / Фото Сергія Нещадима

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