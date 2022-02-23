Спасателям сообщили о возгорании здания в Станице Луганской 23 февраля в 17:48. Пожар вспыхнул на улице Ватутина, 98

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Подробности о пожаре из-за обстрелов

На место пожара оперативно выехали 8 чрезвычайников. Они установили, что площадь пожара составляет 80 квадратных метров. Как написал в телеграме журналист Андрей Цаплиенко, в здание попал боеприпас 122 миллиметра. Об этом сообщил местный житель.

Пожар в Станице Луганской / Фото из телеграм-канала Цаплиенко

Судя по фото, которые показал около 19:00 офицер объединенных сил ВСУ Сергей Нещадим, пожар уже удалось потушить. На кадрах, обнародованных в сети, видны последствия обстрелов и масштабы разрушения.

Последствия обстрела в Станице Луганской / Фото Сергея Нещадима

Боевики обстреливают Донбасс

Ранее российско-оккупационные войска обстреляли детский сад в Зеленополье. Местные жители говорят, что боевики атакуют едва ли не каждый день.

В Николаевке вражеский снаряд попал в жилой дом. В тот момент внутри там находилась женщина, она получила ранения.

В ночь на 23 февраля боевики активно били по населенным пунктам Луганщины. Открывали огонь, в частности, из "Градов". Поврежден ряд зданий.

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