Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ. Произошло это в населённом пункте Рубежное Луганской области.

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Там кадыровцы, прибывшие для "усиления" войск оккупантов, начали выселять гражданских из частных помещений.

Нарушения норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны на временно захваченных территориях стали нормой для российских оккупационных войск,

– констатировали в Генштабе.

Отметим, что специалисты Института изучения войны также подтвердили, что Россия прибегает к этническим чисткам. Это касается, в частности, и украинских детей, которых принудительно вывозят в Россию.

Да, 14 октября вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что "несколько тысяч" детей из Херсонской области уже находятся в других регионах России. Там они как будто отдыхают в домах отдыха и детских лагерях. Заметим, что вывоз несовершеннолетних херсонцев в Россию – похищение. Захватчики не позволят потом вернуться этим детям домой.

Обратите внимание! Советник-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала, что по состоянию на начало июля поступило 5 097 заявлений о похищении детей.

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