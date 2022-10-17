Враг обстреливает позиции наших войск по всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Важно Уничтожен состав БК и 7 объектов ПВО: ВСУ продолжают избивать кафиров в Луганской области

оккупанты продолжают обстреливать Украину

Так, за прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 26 авиационных ударов, совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары противника подверглись районам более 20 населенных пунктов. В частности, Белополье Сумской области, Славянск, Павловка и Новоселка Донецкой области, Марганец Днепропетровской области, Правдино и Белогорка Херсонской области. Враг атаковал Николаев 15 дронами-камикадзе, 11 из них наши защитники сбили.

Какая ситуация на фронте

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных БПЛА "Shahed-136" с территории Беларуси.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Дворичное, Зеленое, Казачья Лопань, Красное и Огурцово Харьковской области;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Дворичное, Зеленое, Казачья Лопань, Красное и Огурцово Харьковской области; на Краматорском направлении – из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Петропавловка, Первомайское Харьковской области; Грековка и Новоегоровка Луганской области и Заречное, Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области;

– из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Петропавловка, Первомайское Харьковской области; Грековка и Новоегоровка Луганской области и Заречное, Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области; на Бахмутском направлении – из танков и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Опросное, Соледарь и Яковлевка Донецкой области;

– из танков и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Опросное, Соледарь и Яковлевка Донецкой области; на Авдеевском направлении – из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бердичи, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области.

– из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бердичи, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области. на Новопавловском и Запорожском направлениях враг наступательных действий не вел. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Владимировка, Угледар и Парасковеевка Донецкой области.

враг наступательных действий не вел. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Владимировка, Угледар и Парасковеевка Донецкой области. на Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Никополь и Новокаменка на Днепропетровщине, Терновые Поды, Партизанское, Широкое Николаевской области и Мирное в Херсонской области.

Как ВСУ уничтожают врага

В настоящее время подтверждено поражение живой силы, вооружения и военной техники кафиров за предыдущие дни.

В результате точных ударов ВСУ враг понес такие потери в районах населенных пунктов Запорожской области:

Молочанск – до 40 раненых,

– до 40 раненых, Каменка-Днепровская – 5 единиц вооружения и военной техники и около 25 раненых,

– 5 единиц вооружения и военной техники и около 25 раненых, Энергодар – до 20 раненых,

– до 20 раненых, Орехов и Гуляйполе – до 5 единиц вооружения и военной техники и до 50 раненых,

– до 5 единиц вооружения и военной техники и до 50 раненых, Роды – около 7 единиц военной техники и до 30 раненых.

Также за минувшие сутки ВСУ отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Торское, Спирное, Соледар, Бахмут, Майорск, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла более 30 ударов. Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Также украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 15 вражеских БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, одну позицию противовоздушной обороны и один склад с боеприпасами.

оккупанты пытаются восполнять свои потери

По имеющейся информации, в Станице Луганской области работников коммунальных служб принудительно поставили на военный учет по российскому законодательству и провели так называемый медосмотр. По его результатам все оказались пригодны к военной службе.

Напомним, что Вооруженные Силы Украины 16 октября только через 1 час сбили 11 вражеских дронов-камикадзе. Их удалось уничтожить на Юге Украины.

Достойно внимания – ВСУ одним ударом ликвидировали 50 российских офицеров: смотрите видео