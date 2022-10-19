Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону. Він пояснив, що ворог намагається знайти дірку у нашій обороні.

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Натомість ЗСУ створюють "незручності" окупантам та виставляють додаткові мобільні групи.

І ми, і окупанти вчаться. Якщо у ворога з'являється інформація, що на якійсь ділянці їхній дрон збили, вони починають облатати ці місця, шукаючи інші шляхи. Тому ми доставляємо мобільні групи, які виїжджають на перехоплення дронів,

– додав Кім.

Він додав, що ворог використовує наступну тактику: дрони летять низько над водою, щоб їх не бачила наша ППО. Вони це роблять з двох причин:

у річках, лиманах високі береги, які прикривають дрони;

звук по воді йде дуже далеко. Тобто виходить, що ЗСУ чують наближення дрону, але не бачать його.

"Здається, що дрон летить над головою, а насправді ні. Ворог використовує таке маскування, щоб дезорієнтувати наших бійців", – пояснив голова Миколаївської ОВА.

Чому не варто збивати дрони-камікадзе стрілецькою зброєю

Росіяни регулярно атакують Україну іранськими дронами-камікадзе. Хоч наша ППО показує високий відсоток знищення цих безпілотників, це має свої нюанси та складнощі. Як розповів експерт Defense Express Іван Киричевський, головна проблема полягає у тому, що під час пошуку цих літаючих "мопедів" нашим захисникам доводиться покладатися буквально на вуха і очі.

Як виявилося, корпуси "шахідів" виготовлені зі склопластику, а це ще більше ускладнює виявлення таких повітряних цілей засобами РЛС. Тому звичайний громадянин, який побачить "мопед" і просигналізує про це, принесе значно більше користі, аніж громадянин, який буде намагатися по цьому "мопеду" стріляти

За словами Киричевського, вже є підрахунки, що для ураження, тобто навіть не збиття, шахіда потрібно вистріляти щонайменше 800 куль на одного стрільця.

Зверніть увагу! Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав цивільних не намагатися самостійно збивати дрони-камікадзе за допомогою стрілецької зброї. Адже це не лише є малоймовірним, а й несе за собою супутні ризики для інших людей.

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