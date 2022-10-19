Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона. Он объяснил, что враг пытается найти дыру в нашей обороне.

Важно Иран мог передать России около 1700 дронов: к чему готовиться Украине

Вместо этого ВСУ создают "неудобства" оккупантам и выставляют дополнительные мобильные группы.

И мы, и оккупанты учатся. Если у врага появляется информация, что на каком-то участке их дрон сбили, они начинают облетать эти места, ища другие пути. Поэтому мы доставляем мобильные группы, которые выезжают на перехват дронов,

– добавил Ким.

Он добавил, что враг использует следующую тактику: дроны летят низко над водой, чтобы их не видела наша ПВО. Они это делают по двум причинам:

в реках, лиманах высокие берега, прикрывающие дроны;

звук по воде идет очень далеко. То есть выходит, что ВСУ слышат приближение дрона, но не видят его.

"Кажется, что дрон летит над головой, а на самом деле нет. Враг использует такую маскировку, чтобы дезориентировать наших бойцов", – объяснил глава Николаевской ОВД.

Почему не стоит сбивать дроны-камикадзе стрелковым оружием

Россияне регулярно атакуют Украину иранскими дронами-камикадзе. Хотя наша ПВО показывает высокий процент уничтожения этих беспилотников, это имеет свои нюансы и сложности. Как рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский, главная проблема состоит в том, что при поиске этих летающих "мопедов" нашим защитникам приходится полагаться буквально на уши и глаза.

Как оказалось, корпуса "шахидов" изготовлены из стеклопластика, а это еще больше усложняет обнаружение таких воздушных целей средствами РЛС. Поэтому обычный гражданин, который увидит "мопед" и просигнализирует об этом, принесет гораздо больше пользы, чем гражданин, пытающийся по этому "мопеду" стрелять.

По словам Киричевского, уже есть подсчеты, что для поражения, то есть даже не ущерба, шахида нужно выстрелять по меньшей мере 800 шаров на одного стрелка.

Обратите внимание! Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал гражданских не пытаться самостоятельно сбивать дроны-камикадзе с помощью стрелкового оружия. Ведь это не только маловероятно, но и несет за собой сопутствующие риски для других людей.

Интересно – Что известно об особенностях иранских дронов-камикадзе и украинской ПВО: смотрите видео