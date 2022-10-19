В настоящее время военные уничтожают вражеские ракеты над Черниговской и Киевской областями. Об этом сообщает 24 канал.
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Где работает ПВО
Как сообщили в пресс-службе оперативного командования "Север", украинские силы ПВО сбили две ракеты в небе над Черниговщиной.
Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба также заявил, что в области работает ПВО.
Жители Киевщины! Идет воздушная тревога! Не игнорируйте ее и находитесь в укрытии! В области работает ПВО. Берегите себя и будьте ответственны!
– отметил Кулеба.
Кроме того, глава Винницкой ОВ Сергей Борзов сообщил, что регион под ракетным обстрелом.
"Оставайтесь в укрытиях! Работают военные!" – подчеркнул он.
Некоторые телеграм-каналы пишут, что у жителей Винницкой области после взрыва вылетели окна.
Кстати, в ОВА западных областей упорно призывали ответственно относиться к сигналу воздушной тревоги и не покидать укрытия.
Также сообщают, что в Киеве были слышны звуки взрывов. Предварительно работает ПВО. Воздушная тревога продолжается.
Как в Украине хорошо работает ПВО
- Как сообщал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, 18 октября во время вражеской атаки на Днепр наша ПВО уничтожила 4 российские ракеты.
- В Одессе во время воздушной тревоги 17 октября раздались громкие взрывы. Предварительно ПВО сбила иранский дрон.
- Кстати, за 16 октября на Юге украинские защитники уничтожили 26 иранских дронов-камикадзе. Из них 15 БпЛА – с утра 17 октября.
- Также 17 октября около 20:40 о работе ПВО над городом заявил мэр Броваров Игорь Сапожко. Он отметил, что ВСУ сбили беспилотник.
- Взрывы услышали и жители Борисполя. Мэр города Владимир Борисенко сообщил, что это работало ПВО.
- Кроме того, российские оккупанты 17 октября запустили ракеты по Киеву. 3 российских "Калибра" так и не долетели до своего места назначения. Им помешали наши силы ПВО.
- Напомним, что с тех пор, как российские захватчики начали использовать иранские дроны в войне, наши защитники сбили более двухсот шахидов.
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