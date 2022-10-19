В настоящее время военные уничтожают вражеские ракеты над Черниговской и Киевской областями. Об этом сообщает 24 канал.

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Где работает ПВО

Как сообщили в пресс-службе оперативного командования "Север", украинские силы ПВО сбили две ракеты в небе над Черниговщиной.

Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба также заявил, что в области работает ПВО.

Жители Киевщины! Идет воздушная тревога! Не игнорируйте ее и находитесь в укрытии! В области работает ПВО. Берегите себя и будьте ответственны!

– отметил Кулеба.

Кроме того, глава Винницкой ОВ Сергей Борзов сообщил, что регион под ракетным обстрелом.

"Оставайтесь в укрытиях! Работают военные!" – подчеркнул он.

Некоторые телеграм-каналы пишут, что у жителей Винницкой области после взрыва вылетели окна.

Кстати, в ОВА западных областей упорно призывали ответственно относиться к сигналу воздушной тревоги и не покидать укрытия.

Также сообщают, что в Киеве были слышны звуки взрывов. Предварительно работает ПВО. Воздушная тревога продолжается.

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