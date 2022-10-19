На цьому наголосив в інтерв'ю секретар РНБО Олексій Данілов. Водночас він зазначив, що українців цим не налякати. Та й на контрнаступ ЗСУ це аж ніяк не вплине.

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Українці впевнені у перемозі

Данілов нагадує, що в Україні активна фаза бойових дій триває з 24 лютого 2022 року. І мешканці нашої держави вже звикли до ракетних ударів ворога. Звичайно ж, додав секретар РНБО, вони не надто приємні, доводиться сидіти у сховищах. Але цим нас уже не налякати.

Так, це певні незручності – сидіти у бомбосховищі. Але ми впевнені у своїй перемозі, і що б Путін не робив, перемога буде за нами,

– наголосив Данілов.

Глава Кремля, зазначив секретар РНБО, не розуміє, що українців "страшилками" не взяти. Він наголосив, що захисники України продовжать звільняти свою територію від окупантів. І робитимуть вони це попри якусь там "нову стратегію, нову тактику та новий погляд на розв'язану ним (Путіним – 24 канал) війну".

Водночас, за словами Данілова, російський диктатор зіткнеться з наслідками посилення атак по цивільних об'єктах. Він наголосив, що відповідні удари фіксуються щоденно. І всі ці факти та докази передадуть до міжнародного суду. Тож усі злочинці поплатяться за те, що вчинили.

Тому, що це злочин проти людяності, який не має терміну давності,

– підкреслив Данілов.

Росіяни завдають масованих ударів

Нагадаємо, що російські військові завдали чергового масованого ракетного удару по Україні 18 жовтня. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру нашої держави. Тоді прильоти зафіксували у Києві, Дніпрі, Харкові та на Житомирщині.

Так, у столиці російські військові влучили в об'єкт критичної інфраструктури в Деснянському районі. Стало відомо про жертв і постраждалих серед співробітників енергетичного підприємства.

Внаслідок ракетного удару по Житомиру в місті на кілька годин зникли електроенергія та водопостачання. Їх невдовзі відновили. Втім, мешканців повідомили про можливі відключення світла, що пов'язано саме з наслідками атаки з боку ворога.

Додамо, що повітряна тривога по всій території України пролунала близько полудня й 19 жовтня. Стало відомо про те, що окупанти випустили по території нашої держави кілька крилатих ракет. У низці областей пролунали вибухи. За попередньою інформацією, мешканці чули роботу ППО.

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