Об этом заявил в интервью секретарь СНБО Алексей Данилов. В то же время он отметил, что украинцев этим не испугать. Да и на контрнаступление ВСУ это никак не повлияет.

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Украинцы уверены в победе

Данилов напоминает, что в Украине активная фаза боевых действий продолжается с 24 февраля 2022 года. И жители нашего государства уже привыкли к ракетным ударам врага. Конечно, добавил секретарь СНБО, они не слишком приятны, приходится сидеть в укрытиях. Но этим нас уже не испугать.

Да, это определенные неудобства – сидеть в бомбоубежище. Но мы уверены в своей победе, и что бы Путин ни делал, победа будет за нами,

– подчеркнул Данилов.

Глава Кремля, отметил секретарь СНБО, не понимает, что украинцев "страшилками" не взять. Он подчеркнул, что защитники Украины продолжат освобождать свою территорию от оккупантов. И будут делать это несмотря на какую-то там "новую стратегию, новую тактику и новый взгляд на развязанную им (Путиным – 24 канал) войну".

В то же время, по словам Данилова, российский диктатор столкнется с последствиями усиления атак по гражданским объектам. Он отметил, что ответные удары фиксируются ежедневно. И все эти факты и доказательства будут переданы в международный суд. Все преступники поплатятся за то, что совершили.

Потому что это преступление против человечности, не имеющее срока давности,

– подчеркнул Данилов.

Россияне наносят массированные удары

Напомним, что российские военные нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине 18 октября. Враг атаковал энергетическую инфраструктуру нашего государства. Тогда прилеты зафиксировали в Киеве, Днепре, Харькове и Житомирской области.

Так, в столице российские военные попали в объект критической инфраструктуры в Деснянском районе. Стало известно о жертвах и пострадавших среди сотрудников энергетического предприятия.

В результате ракетного удара по Житомиру в городе на несколько часов исчезли электроэнергия и водоснабжение. Их вскоре восстановили. Впрочем, жителям сообщили о возможных отключениях света, что связано именно с последствиями атаки со стороны врага.

Добавим, что воздушная тревога по всей территории Украины прозвучала около полудня и 19 октября. Стало известно о том, что оккупанты выпустили по территории нашего государства несколько крылатых ракет. В ряде областей раздались взрывы. По предварительной информации, жители слышали работу ПВО.

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