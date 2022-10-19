10 и 11 октября Россия произвела массированный обстрел украинских городов, сделав ставку на убийства мирных людей и уничтожение объектов гражданской инфраструктуры. Через неделю Россия повторила атаку. Вновь главный удар был нанесен по Киеву.

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Российский террор

Цель этих обстрелов очевидна – Россия стремится "окончательно решить украинский вопрос": запугать украинцев террором с помощью ракет и дронов, спровоцировать гуманитарную катастрофу и склонить руководство страны к "Минску-3".

При этом никакого практического значения эти военные преступления не имеют: бомбардировкой гражданских в Киеве или Житомире Россия не сможет остановить наступление ВСУ на Херсон и никак не спасет российских солдат от поражений на других фронтах войны.

17 октября после утренних обстрелов Киева польский чиновник Михал Дворчик у себя в твиттере сравнил действия Путина и Гитлера.

Киев сегодня утром. Жилищные массивы, русские варвары. Это все больше напоминает хаотические атаки ракет "Фау-2" на Лондон бессильного Гитлера в конце Второй мировой войны.

– подчеркнул он.

История повторяется

Действительно, страшные, однако, вполне логичные параллели напрашиваются. Когда европейцы видят руины Киева или других украинских городов – они вспоминают разбомбленную люфтваффе испанскую Гернику, нацистский "Лондонский блиц" и стертый с лица земли город Ковентри. Они вспоминают агонию Гитлера и нацизма, когда бешеный фюрер в 1944 году отдал приказ стрелять по Лондону бабушками современных российских "Калибров" – крылатыми ракетами "Фау-1", а впоследствии – и баллистическими "Фау-2".

Обратите внимание! В общей сложности нацисты выпустили по Британии почти 10 000 ракет "Фау", треть из них достигли цели. И в 1940-м году, и в 1944-м, и в 1945-м немецкие бомбардировки мирных городов в Великобритании принесли большие разрушения и тысячи смертей. Обстрелы продолжались до конца марта 1945 года, когда судьба войны уже давно была определена, а самому Гитлеру оставалось жить месяц и один день.

Новый Гитлер

Весь мир сейчас видит преступления Путина и преступления его подчиненных. Иллюзий никаких. Не видит только Россия, поэтому продолжает загонять себя глубже в бездну.

Путин повторяет путь Гитлера. Он так же живет в собственном выдуманном мире, завидует "англосаксам", отдает приказы из бункера, верит в "вундерваффе" (дроны "Герань-2", потому что ракет не осталось, а испугать "Посейдонами" не получилось), а также ждет прорывные успехи, только не генерала Венка, а зеков своего "повара" – Пригожина.

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Путин много раз говорил, что любит историю, но, похоже, не знает ее. Если бы было наоборот, он должен понимать, что ракетный террор не имел успеха. Более того – развязал руки союзникам, ответившим своими разрушительными атаками, однако своими целями сделали промышленные объекты, собственно, их уничтожение в 1944-м и подкосило Третий Рейх.

Путин должен знать, что никакой Вэнк на помощь Гитлеру не пришел и ему пришлось травиться в бункере вместе с Евой Браун и любимой собачкой.

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Сообщники Путина должны вспомнить о судьбе сообщников Гитлера, а особенно – главы Люфтваффе Германа Геринга. У рашистов эту роль играет генерал Суровикин, одновременно командующий всеми российскими оккупантами в Украине и ее окрестностях. Он даже немного похож на Геринга, по крайней мере, находится с ним в одной весовой категории.

Именно его называют архитектором бомбардировок украинских городов, а это значит, что господину Суровикину пора запасаться цианистыми калием, по примеру предшественника.

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