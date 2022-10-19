10 і 11 жовтня Росія здійснила масований обстріл українських міст, зробивши ставку на вбивства мирних людей та знищення об'єктів цивільної інфраструктури. За тиждень Росія повторила атаку. Знову головний удар було завдано по Києву.

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Російський терор

Мета цих обстрілів очевидна – Росія прагне "остаточно вирішити українське питання": залякати українців терором за допомогою ракет і дронів, спровокувати гуманітарну катастрофу та схилити керівництво країни до "Мінську-3".

При цьому ніякого практичного значення ці воєнні злочини не мають: бомбардування цивільних у Києві чи Житомирі Росія не зможе зупинити наступ ЗСУ на Херсон та ніяк не врятує російських вояків від поразок на інших фронтах війни.

17 жовтня після ранкових обстрілів Києва польський урядовець Міхал Дворчик у себе в твіттері порівняв дії Путіна та Гітлера.

Київ сьогодні вранці. Житлові масиви, руські варвари. Це все більше нагадує хаотичні атаки ракет "Фау-2" на Лондон безсилого Гітлера в кінці Другої світової війни,

– наголосив він.

Історія повторюється

Дійсно, страшні, проте, цілком логічні паралелі напрошуються. Коли європейці бачать руїни Києва чи інших українських містах – вони згадують розбомблену люфтваффе іспанську Герніку, нацистський "Лондонський бліц" та стерте з лиця землі місто Ковентрі.

Вони згадують агонію Гітлера та нацизму, коли скажений фюрер у 1944-му році віддав наказ стріляти по Лондону бабусями сучасних російських "Калібрів" – крилатими ракетами "Фау-1, а згодом – і балістичними "Фау-2".

Зверніть увагу! Загалом нацисти випустили по Британії майже 10 000 ракет "Фау", третина з них досягли цілі. І у 1940-му році, і у 1944-му, і в 1945-му німецькі бомбардування мирних міст у Великій Британії принесли великі руйнування та тисячі смертей. Обстріли тривали до кінця березня 1945-го року, коли долю війни вже давно було визначено, а самому Гітлеру залишалося жити місяць і один день.

Новий Гітлер

Весь світ нині бачить злочини Путіна та злочини його підлеглих. Ілюзій жодних. Не бачить лише Росія, а тому продовжує заганяти себе глибше в безодню.

Путін повторює шлях Гітлера. Він так само живе у власному вигаданому світі, заздрить "англосаксам", віддає накази з бункера, вірить у "вундерваффе" (дрони "Герань-2", бо ракет не залишилось, а налякати "Посейдонами" не вийшло), а також чекає на проривні успіхи, тільки не генерала Венка, а зеків свого "кухаря" – Пригожина.

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Путін багато разів казав, що любить історію, проте, схоже, не знає її. Якби було навпаки, він би мав розуміти, що ракетний терор не мав успіху. Ба більше – розв'язав руки союзникам, які відповіли своїми руйнівними атаками, проте своїми цілями зробили промислові об'єкти, власне, їх знищення у 1944-му й підкосило Третій Рейх.

Путін мав би знати, що ніякий Венк на допомогу Гітлеру не прийшов і йому довелося труїтися у бункері разом з Євою Браун та улюбленим песиком.

До теми Що відомо про генерала Суровікіна та його воєнні злочини

Спільники Путіна мали б згадати про долю спільників Гітлера, а особливо – очільника Люфтваффе Германа Герінга. У рашистів цю роль грає генерал Суровікін, який одночасно командує всіма російськими окупантами в Україні та її околицях. Він навіть трохи схожий на Герінга, принаймні перебуває з ним в одній ваговій категорії.

Саме його називають архітектором бомбардувань українських міст, а це означає, що пану Суровікіну вже час запасатись ціаністими калієм, за прикладом попередника.

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