Нашим силам вдалось збити 4 із 6 крилатих ракет та 10 "шахідів". Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Важливо Над Києвом ППО збила кілька ракет

Як ППО знищила ракети та "шахіди"

О 12:05 19 жовтня ворог атакував Україну з північно-східного напрямку стратегічною авіацією. З бомбардувальників-ракетоносців – Ту-95 та Ту-160 випущено 6 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Одну ракету знищено винищувальною авіацією, одну зенітним-ракетним підрозділом у зоні відповідальності Повітряне командування "Центр" на Київщині та Вінниччині.

Ще дві ракети – збито протиповітряною обороною Сухопутних військ на Чернігівщині.

Одночасно з ракетним обстрілом окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" з північного напрямку, зокрема з території Білорусі. Станом на 15:30 10 баражуючих боєприпасів було знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил повітряного командування "Центр".

Українська ППО збила дві ракети над Чернігівщиною

В ОК "Північ" повідомили, що Сили оборони Чернігівщини збили дві ракети 19 жовтня. Це трапилося над селом Кіпті.

Як підкреслили в командуванні, захисники України завжди на варті.

ППО збила 12 повітряних цілей

19 жовтня у Повітряному командуванні "Центр" повідомили, що системи ППО ліквідували 12 ворожих цілей ворога. Зауважимо, що Збройні Сили України тримають оборону неба та кожного дня наближають перемогу нашої держави у цій війні.

Обстріл України 19 жовтня

Внаслідок вибуху 19 жовтня на території одного з підприємств Чернігова постраждали троє людей – їх госпіталізували.

Як повідомив Кирило Тимошенко, зафіксовано перші наслідки ударів дронами-камікадзе. За його словами, 3 поранених у лікарні. 2 з постраждалих у важкому стані, вони наразі перебувають у реанімації,

Також росіяни атакували Івано-Франківську область та пошкодили Бурштинську ТЕС. На місце катастрофи прибули рятувальники та оперативно ліквідовували пожежу.

У Прикарпаттяобленерго зазначили, що електромережі працюють у звичному режимі.

Крім того, після ракетного обстрілу Вінницької області в регіоні зникло світло. Це сталось після того, як місцеві жителі почули звуки вибухів. Сергій Борзов повідомив, що окупанти атакували енергетичний об'єкт. Чи є постраждалі – поки невідомо.

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