Так, в ОК "Північ" повідомили, що Сили оборони Чернігівщини збили дві ракети. Це трапилося над селом Кіпті.

До теми Над Києвом ППО збила кілька ракет: тривога в столиці триває

В мережі показали фото збитих ракет

Як підкреслили в командуванні, захисники України завжди на варті.

В ОК "Північ" показали залишки збитої ракети / Фото з фейсбук-сторінки ОК "Північ"

Повітряна тривога та запуск ракет по Україні

Близько 13:30 повітряну тривогу оголосили по всій Україні, крім тимчасово окупованого Криму. Під час неї у декількох областях лунали вибухи. Як стверджують у телеграм-каналі Monitor, на Івано-Франківщині є влучання. Однак поки офіційних підтверджень не було, а глава Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук повідомила, що офіційну інформацію нададуть згодом.

Деякі телеграм-канали пишуть, що у жителів Вінницької області після вибуху вилетіли вікна. Також внаслідок ракетної атаки країни-терористки на Вінниччині зникло світло.

За словами глави Київської ОВА Олексія Кулеби в області також працювало ППО. Так, ЗМІ повідомляють, що вдалося знищити щонайменше 5 ворожих ракет біля столиці.

Зверніть увагу! Залишатись в укриттях до скасування тривоги, а також не викладайте в мережу фото й відео вибухів чи прильотів.

Попередні ракетні удари Росії: коротко

Росіяни гатять по мирним містам України з 10 жовтня. Так, лише вчора, 18 жовтня, вони завдали чергового масованого ракетного удару. Тоді прильоти були у Києві, Дніпрі, Харкові та на Житомирщині.

Під час цього обстрілу три влучання відбулися в об'єкт енергозабезпечення на Лівому березі Києва. Вони призвели не лише до руйнувань, а й до загибелі працівників критичної інфраструктури.

Об'єкт енергозабезпечення атакувала Росія й на Житомирщині, внаслідок чого там зникло світло.

Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ворог "Калібрами" атакує з моря. Водночас є інформація, що окупанти застосовують проти цивільних балістичні ракети з Півночі.

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