Так, в ОК "Північ" повідомили, що Сили оборони Чернігівщини збили дві ракети. Це трапилося над селом Кіпті.
До теми Над Києвом ППО збила кілька ракет: тривога в столиці триває
В мережі показали фото збитих ракет
Як підкреслили в командуванні, захисники України завжди на варті.
В ОК "Північ" показали залишки збитої ракети / Фото з фейсбук-сторінки ОК "Північ"
Повітряна тривога та запуск ракет по Україні
Близько 13:30 повітряну тривогу оголосили по всій Україні, крім тимчасово окупованого Криму. Під час неї у декількох областях лунали вибухи. Як стверджують у телеграм-каналі Monitor, на Івано-Франківщині є влучання. Однак поки офіційних підтверджень не було, а глава Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук повідомила, що офіційну інформацію нададуть згодом.
Деякі телеграм-канали пишуть, що у жителів Вінницької області після вибуху вилетіли вікна. Також внаслідок ракетної атаки країни-терористки на Вінниччині зникло світло.
За словами глави Київської ОВА Олексія Кулеби в області також працювало ППО. Так, ЗМІ повідомляють, що вдалося знищити щонайменше 5 ворожих ракет біля столиці.
Попередні ракетні удари Росії: коротко
- Росіяни гатять по мирним містам України з 10 жовтня. Так, лише вчора, 18 жовтня, вони завдали чергового масованого ракетного удару. Тоді прильоти були у Києві, Дніпрі, Харкові та на Житомирщині.
- Під час цього обстрілу три влучання відбулися в об'єкт енергозабезпечення на Лівому березі Києва. Вони призвели не лише до руйнувань, а й до загибелі працівників критичної інфраструктури.
- Об'єкт енергозабезпечення атакувала Росія й на Житомирщині, внаслідок чого там зникло світло.
- Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ворог "Калібрами" атакує з моря. Водночас є інформація, що окупанти застосовують проти цивільних балістичні ракети з Півночі.