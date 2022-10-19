Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що повітряна тривога в області станом на 15:10 все ще триває.

Важливо Росія атакує Україну: ворожі ракети збиває ППО

Кличко закликав киян залишатися в укриттях, адже ППО продовжує працювати.

Над Києвом ППО збила кілька російських ракет. Відбою повітряної тривоги немає,

– повідомив він.

Згодом у мережі знов з'явилися повідомлення про роботу ППО, але на Київщині. Ймовірно, Повітряні сили ЗСУ могли уразити іранський дрон.

Окупанти регулярно обстрілюють Київ

Російські окупанти 18 жовтня завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Києва. Через це загинули 3 людей. Загалом ворог атакував 2 такі об'єкти.

Більше деталей про жертв розповіли у ДСНС. За словами речника відомства Олександра Хорунжого, російська ракета влучила в об'єкт інфраструктури на Лівому березі. Після прильоту будівля загорілася.

Також зросла кількість жертв внаслідок обстрілу Києва дронами-камікадзе, який трапився 17 жовтня. Під завалами знайшли тіло жінки літнього віку, то ж загальна кількість загиблих становить вже 5 осіб.

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