24 канал зібрав усе, що відомо про атаку наразі. Так, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що потерпілі отримали важкі поранення і перебувають у реанімації.

Увага Масована атака по Україні: збито 4 із 6 ракет та 10 "шахідів"

Фіксуємо перші наслідки ударів дронами-камікадзе. Попередньо без жертв, є травмовані. 3 поранених у лікарні. 2 з постраждалих у важкому стані, вони наразі перебувають у реанімації,

– зазначив Тимошенко.

Усі троє – цивільні

Генеральний директор Чернігівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Даниленко зазначив, що усі троє – чоловіки, вони отримали травми голови.

Також він повідомив про ще двох потерпілих, яких медики оглянули на місці події. Їм надали необхідну допомогу, госпіталізації вони не потребували.

Начальник ОВА В'ячеслав Чаус уточнив, що серед постраждалих є важкопоранені. Усі травмовані – цивільні.

Служби продовжують працювати на місці подій

За попередніми даними, росіяни атакували Чернігів дронами-камікадзе. Відповідні служби встановлюють обставини.

Тут літав БПЛА – однозначно літав. Працювало наше ППО, працювали й безпілотники, оснащені, на ураження. Зараз встановлюємо, що відбулось,

– зазначив Чаус.

Масована атака по Україні 19 жовтня

Сьогодні російські загарбники вкотре здійснили масований обстріл українських міст. Нашим силам ППО вдалось збити 4 із 6 крилатих ракет та 10 "шахідів".

Зокрема, дві ракети збили саме на Чернігівщині. Дві інші ракети збили на Київщині та Вінниччині.

Одночасно з ракетним обстрілом окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" з північного напрямку, зокрема з території Білорусі.

У Повітряному командуванні "Центр" повідомили, що системи ППО сьогодні 19 жовтня, ліквідували 12 ворожих цілей.

Зауважимо, що також росіяни атакували Івано-Франківську область та пошкодили Бурштинську ТЕС. Рятувальники оперативно ліквідовували пожежу. У Прикарпаттяобленерго зазначили, що електромережі працюють у звичному режимі.

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