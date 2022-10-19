Близько 12:00 по всій Україні оголосили повітряну тривогу, оскільки окупанти запустили по містах ракети та безпілотники. Згодом, після відбою, у Повітряному командуванні "Центр" повідомили, що системи ППО ліквідували 12 ворожих цілей ворога.

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Повітряні сили захищають українські міста

Окупанти зазнають поразок на полі бою, тому їм нічого не залишається робити, як атакувати нашу державу з повітря. Однак з кожним днем протиповітряна оборона нашої держави зміцнюється і загарбникам уже не так просто влаштовувати "прильоти".

Сьогодні 19 жовтня станом на 15:00 силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр" Повітряних Сил збито 2 крилаті ракети та 8 БПЛА, ще 2 крилаті ракети приземлено силами ППО СВ,

– зазначили в командуванні.

Також там вкотре наголосили, що Збройні Сили тримають оборону неба та кожного дня наближають перемогу нашої держави у цій війні. Ми повинні бути переконаними у тому, що Україна вистоїть, адже наша нація – непереможна.

Обстріл України 19 жовтня

Вранці стало відомо, що окупанти атакували Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу критичної інфраструктури в частині міста зникло світло та немає водопостачання.

Також без електроенергії та води через нічні "прильоти" залишився Енергодар у Запорізькій області. Загарбники пошкодили одну з підстанцій.

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Близько 08:00 ранку голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що жителі регіону також не мають води та світла через обстріли.

В обід вибухи прогриміли у Києві, на Прикарпатті та у Чернігові.

Пізніше стало відомо, що росіяни завдали ракетного удару по Бурштинській ТЕС. На станції виникла пожежа, однак рятувальникам вдалось її спершу локалізувати, а потім повністю ліквідувати. Про це сказала голова Івано-Франківської ОВА.

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