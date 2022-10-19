Багато населених пунктів залишились без електрики та, як наслідок, без води. Вже тривають відновлювальні роботи.
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Обстріли Кривого Рогу
У Криворізькому районі російські загарбники поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі. Є серйозні руйнування.
Без електрики залишилися міста та села в Апостолівській, Зеленодольській, Широківській та Софіївській громадах і один з районів Кривого Рогу. Знеструмлені насосні станції місцевих водоканалів. У цих же громадах перебої з водою.
Олександр Вілкул повідомив, що о 5 ранку в мікрорайоні Інгулець вдалося відновити електрику. О 6:30 знову було аварійне відключення, проте станом на 8 ранку світло і вода є.
Крім цього, внаслідок ворожої атаки понівечений двоповерховий будинок. Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють рятувальники та правоохоронці.
Обстріли Нікопольського району
Нікопольський район російські війська усю ніч обстрілювали з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії. На Марганецьку та Червоногригорівську громади було скеровано до 60 снарядів. Людей не зачепило. Проте пошкоджені житлові будинки.
У інших районах усю ніч лунали сирени, але, на щастя, минулося без атак.
Наслідки нічних обстрілів Дніпропетровщини: фото
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