Многие населенные пункты остались без электричества и, как следствие, без воды. Уже продолжаются восстановительные работы.
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Обстрелы Кривого Рога
В Криворожском районе российские захватчики попали ракетами по энергетической инфраструктуре. Есть серьезные разрушения.
Без электричества остались города и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской общинах и один из районов Кривого Рога. Обесточены насосные станции местных водоканалов. В этих же общинах перебои с водой.
Александр Вилкул сообщил, что в 5 утра в микрорайоне Ингулец удалось восстановить электричество. В 6:30 снова было аварийное отключение, однако по состоянию на 8 утра свет и вода есть.
Кроме этого, в результате вражеской атаки изуродован двухэтажный дом. Предварительно люди не пострадали. На месте работают спасатели и милиционеры.
Обстрелы Никопольского района
Никопольский район российские войска всю ночь обстреливали из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии. На Марганецкую и Красногригорьевскую общины было направлено до 60 снарядов. Людей не задело. Однако повреждены жилые дома.
В других районах всю ночь звучали сирены, но, к счастью, обошлось без атак.
Последствия ночных обстрелов Днепропетровщины: фото
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