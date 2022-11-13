Украинцы уже привыкли к тому, что свет могут выключаться не по графику, а в случае аварий на подстанциях и электросетях. В Укрэнерго отметили, что по состоянию на 17.00 13 ноября проблемы с электричеством в семи регионах.

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Где возникли проблемы с электроэнергией

Аварийные отключения ввели в следующих областях:

  • Киевской и городе Киеве;
  • Черкасской;
  • Черниговской;
  • Житомирской;
  • Харьковской;
  • Полтавской;
  • Сумской.

После стабилизации ситуации в этих областях продолжат действовать плановые отключения. В других областях Украины отключения не прогнозируются,
– написали в Укрэнерго.

Кроме того, в КГГА также заявили, что графики стабилизационных отключений начнут действовать после того, как энергетикам удастся все устроить.

Где найти графики отключения света

Важно экономить электроэнергию

Украинские энергетики круглосуточно работают, чтобы восстановить поврежденные энергообъекты, в которые попадали российские ракеты и дроны. Поэтому важно продолжать экономно потреблять электроэнергию, особенно утром и вечером – с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00 . Это помогает избежать перегрузки сетей и стабилизировать ситуацию.


Как пользоваться энергоемкими приборами / Картинка 24 канала


Сколько потребляют электроприборы / Инфографика 24 канала

Напомним , очень тяжелая ситуация с электроэнергией в Херсонской области. оккупанты полностью уничтожили энергосистему в городе. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сухарук. По его словам, главное сейчас – консолидировать все усилия для того, чтобы как можно скорее восстановить электричество для людей.

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