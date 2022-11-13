Українці вже звикли до того, що світло можуть вимикати не за графіками, а у разі аварій на підстанціях та в електромережах. В Укренерго зазначили, що станом на 17:00 13 листопада проблеми з електрикою в семи регіонах.
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Де виникли проблеми з електроенергією
Аварійні відключення ввели у таких областях:
- Київській та місті Києві;
- Черкаській;
- Чернігівській;
- Житомирській;
- Харківській;
- Полтавській;
- Сумській.
Після стабілізації ситуації в цих областях продовжать діяти планові відключення. У інших областях України відключення не прогнозуються,
– написали в Укренерго.
Окрім того, в КМДА також заявили, що графіки стабілізаційних відключень почнуть діяти після того, як енергетикам вдасться все владнати.
Де знайти графіки відключення світла
- Графік відключень електроенергії в Житомирі: АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Сумах: ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Черкасах: ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Чернігові: АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Харкові: АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Полтаві: АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
- ДТЕК Київські енергомережі
Важливо економити електроенергію
Українські енергетики цілодобово працюють, аби відновити пошкоджені енергооб'єкти, у які влучали російськими ракети та дрони. Тому важливо продовжувати ощадливо споживати електроенергію, особливо вранці та ввечері – з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00. Це допомагає уникнути перевантаження мереж та стабілізувати ситуацію.
Як користуватись енергомісткими приладами / Картинка 24 каналу
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Нагадаємо, дуже важка ситуація з електроенергії на Херсонщині. Окупанти повністю знищили енергосистему в місті. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сухарук. За його словами, головне зараз – консолідувати всі зусилля для того, аби якомога швидше відновити електрику для людей.
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