Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, столиця готується до різних сценаріїв, зокрема й повного відключення світла.
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У Києві перейшли до стабілізаційних відключень
Водночас Поворозник заспокоїв киян і заявив, що наразі Київ перейшов до стабілізаційних відключень. Тобто світло будуть вимикати не більше 4 годин.
Ми готуємось до різних сценаріїв, в тому числі до повного відключення. Але зараз ми перейшли до стабілізаційних відключень, світло буде відключатися по графіку не більше 4 годин,
– сказав він.
Перший заступник голови КМДА повідомив, що через пониження температури значно збільшується електроспоживання. Це може призвести до аварійних відключень.
"Тому нам зараз, як ніколи, треба економити електроенергію. Бо збільшення споживання може призвести до аварійних відключень, якщо система не буде справлятися", – резюмував Поворозник.
Яка ситуація зі світлом у Києві
- У Київській області та Києві 18 листопада застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії. Екстрені вимкнення світла у Києві були 15 листопада після масованої ракетної атаки Росії.
- Мер міста Віталій Кличко заявляв, що в Києві без світла було щонайменше половина клієнтів.
- Росія атакувала Київ ракетами, внаслідок чого сталося влучання у житлові будинки в Печерському районі. В Офісі Президента повідомили про два влучання в житлові будинки.
- Унаслідок атаки росіян виявили тіло жінки. Її знайшли в житловому будинку, куди влучили окупанти.
- На початку листопада в The New York Times вийшов матеріал, в якому йшлося, що Київ буцімто готується до тотальної евакуації на випадок відключення електропостачання.
- Матеріал побудований на коментарях голови департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука. Згодом Ткачук спростував трактування його слів і заявив, що наразі в Києві не планується евакуація.
- Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що столиця внаслідок російських ударів може залишитися без світла. Він наголосив, що місцева влада оцінює всі ризики, але теж сказав, що про евакуацію людей з Києва не йдеться.
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