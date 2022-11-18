Лише 15 листопада ворожі ракети пошкодили 15 енергооб'єктів в Україні. В Укренерго вимушені вдаватися до примусових обмежень споживання – до 40% по всій Україні.

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Відключення світла у Запоріжжі

У Запорізькій області 18 листопада продовжено дію графіків стабілізаційних погодинних відключень електроенергії. Графіки діють із 00:00, відключення розпочалися із другої черги, далі погашається третя, потім – перша.

Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо у нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, щоб дізнаватися усе першими.

Орієнтовна тривалість відключення для кожної черги – 3 години з урахуванням часу, необхідного на здійснення переключень. Відключення можуть повторюватися протягом дня, а також наступної доби у тому ж порядку із таким само 3-годинним часом інтервалом.

Дізнатися графік відключення на вашій вулиці можна за цим посиланням.

Коли не буде світла в Рівному

Очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль опублікував графіки планових відключень електричної енергії на Рівненщині 18 – 20 листопада.

Графіки відключень у Рівному доступні за цим посиланням;

графіки відключень у Рівненській області можна знайти тут.

Віталій Коваль зазначив, що за умови відновлення пошкодженого обладнання Укренерго та стабілізації ситуації в електромережах Рівненщини, графіки будуть відкориговані. А тривалість і кількість відключень – скорочена.

Відключення світла у Черкасах

18 листопада з 00:00 до 24:00 у Черкаській області розпочнуть застосовувати графіки аварійних відключень з уточненням годин відключення/включення.

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Світло на Черкащині відмикатимуть у дві черги, де на 3 години вимикатиметься електроенергія та на 3 години вмикатиметься. Період відключення сягатиме 3 години, але може бути і довшим.

З графіками відключень можна ознайомитися за цим посиланням.

Як вимикатимуть світло на Волині

Волиньобленерго запровадило графіки погодинного відключення на 18 листопада Разом з тим, Укренерго не скасовані графіки аварійних відключень.

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Через паралельне застосування диспетчером Укренерго планового графіка погодинного відключення та екстреного графіка аварійного відключення перерви в електропостачанні можуть тривати довше або електроенергія може зникати не в ті години, як заявлено у попередньо розробленому плані.

Також час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятися від заявленого у графіку погодинного відключення на 10 – 20 хвилин. Таке відхилення пов'язане із технологічним процесом перемикання черг службами "Волиньобленерго".

Ознайомитись із графіком можна на сайті Волиньобленерго за посиланням.

На Закарпатті скасували аварійні відключення

Станом на 7:00 ранку 18 листопада диспетчером Укренерго скасовано дію графіків аварійних відключень у Закарпатській області.

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Водночас графіки погодинних відключень продовжують діяти.

Дізнатися графік погодинних відключень світла у Закарпатській області можна за цим посиланням.

Відключення світла у Сумах

18 листопада на території Сумської області за розпорядженням Укренерго застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії.

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Графіки відключень будуть діяти в Сумській області з 00:00 до 24:00. Однак упродовж дня можливе введення аварійних відключень.

Світло на Сумщині вимикатимуть у чотири черги. Дізнатися, коли не буде світла у вас – можна тут.

У Києві вимикатимуть світло

У Київській області та Києві 18 листопада застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії.

Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком стабілізаційних відключень можна тут.

Напередодні глава Київської ОВА Олексій Кулеба інформував, що за рішенням Укренерго в Київській області продовжуються екстрені вимкнення електрики.



Як підготуватися до відключення світла / Інфографіка 24 каналу

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