Только 15 ноября вражеские ракеты повредили 15 энергообъектов в Украине. В Укрэнерго вынуждены прибегать к принудительным ограничениям потребления – до 40% по всей Украине.
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Отключение света в Запорожье
В Запорожской области 18 ноября продлено действие графиков стабилизационных почасовых отключений электроэнергии. Графики действуют с 00:00, отключения начались со второй очереди, затем погашается третья, затем первая.
Ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди – 3 часа с учетом времени, необходимого для осуществления переключений. Отключения могут повторяться в течение дня, а также на следующие сутки в том же порядке с таким же 3-часовым временем интервалом.
Узнать график отключения на вашей улице можно по этой ссылке .
Когда не будет света в Киеве
Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль опубликовал графики плановых отключений электрической энергии в Ровенской области 18 – 20 ноября.
- Графики отключений в Ровно доступны по этой ссылке ;
- графики отключений в Ровенской области можно найти здесь .
Виталий Коваль отметил, что при восстановлении поврежденного оборудования Укрэнерго и стабилизации ситуации в электросетях Ровенщины, графики будут откорректированы. А продолжительность и количество отключений – сокращено.
Отключение света в Черкассах
18 ноября с 00:00 до 24:00 в Черкасской области начнут использовать графики аварийных отключений с уточнением часов отключения/включения.
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Свет в Черкасской области будут открывать две очереди, где на 3 часа будет выключаться электроэнергия и на 3 часа будет включаться. Период отключения будет достигать 3 часов, но может быть и длиннее.
С графиками отключений можно ознакомиться по этой ссылке .
Как будут выключать свет на Волыни
Волынеблэнерго ввело графики почасового отключения на 18 ноября Вместе с тем, Укрэнерго не отменены графики аварийных отключений.
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Из-за параллельного применения диспетчером Укрэнерго планового графика почасового отключения и экстренного графика аварийного отключения перерыва в электроснабжении могут продолжаться дольше или электроэнергия может исчезать не в те часы, как заявлено в предварительно разработанном плане.
Также время отключения и восстановления электроснабжения может отличаться от заявленного в графике почасового отключения на 10-20 минут. Такое отклонение связано с технологическим процессом переключения очередей службами "Волыньоблэнерго".
Ознакомиться с графиком можно на сайте Волыньобленерго по ссылке .
В Закарпатье отменили аварийные отключения
По состоянию на 7.00 утра 18 ноября диспетчером Укрэнерго отменено действие графиков аварийных отключений в Закарпатской области.
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В то же время графики почасовых отключений продолжают действовать.
Узнать график почасовых отключений света в Закарпатской области можно по этой ссылке .
Отключение света в Сумах
18 ноября на территории Сумской области по распоряжению "Укрэнерго" применяются графики почасовых отключений электроэнергии.
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Графики отключений будут действовать в Сумской области с 00.00 до 24.00. Однако в течение дня возможно введение аварийных отключений.
Свет в Сумской области будут выключать в четыре очереди. Узнать, когда не будет света у вас – можно здесь .
Как подготовиться к отключению света / Инфографика 24 канала