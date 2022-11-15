Відповідну інформацію повідомили в Офісі Президента. Це трапилось в день, коли стартував саміт "Великої двадцятки".

Зауважте У Києві та на Чернігівщині прозвучали вибухи: ймовірно, працювала ППО

Росія атакувала Київ ракетами

Київ. Зафіксовано два влучання російських ракет. Ворожа зброя уразила житлові будинки,

– заявив Кирило Тимошенко.

За даними заступника глави Офісу Президента, на місці вже працюють рятувальники та лікарі. Він також додав, що:

кілька ракет знищили сили ППО;

більше інформації надасть згодом.

На опублікованих в мережі кадрах видно, як палає п'ятиповерхівка. За даними телеграм-каналів, російська ракета пробила в стіні дірку. Декілька квартир охопив вогонь.

На місці інциденту вже прибула поліція. На кадрах помітно, що горить другий та третій поверх будинку.

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