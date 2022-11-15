Відповідну інформацію повідомили в Офісі Президента. Це трапилось в день, коли стартував саміт "Великої двадцятки".
Зауважте У Києві та на Чернігівщині прозвучали вибухи: ймовірно, працювала ППО
Росія атакувала Київ ракетами
Київ. Зафіксовано два влучання російських ракет. Ворожа зброя уразила житлові будинки,
– заявив Кирило Тимошенко.
За даними заступника глави Офісу Президента, на місці вже працюють рятувальники та лікарі. Він також додав, що:
- кілька ракет знищили сили ППО;
- більше інформації надасть згодом.
На опублікованих в мережі кадрах видно, як палає п'ятиповерхівка. За даними телеграм-каналів, російська ракета пробила в стіні дірку. Декілька квартир охопив вогонь.
На місці інциденту вже прибула поліція. На кадрах помітно, що горить другий та третій поверх будинку.
Дивіться також – у Києві прогриміли вибухи: відео