Відповідну інформацію повідомили у Київських електромережах після атак росіян по столиці та області.
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У Києві та області вимкнули світло
Укренерго розпочало вимушені екстрені відключення світла.
Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні,
– заявили в Київських електромережах.
За даними компанії, графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Людей закликали економити світло.
Станом на 16:30 15 листопада голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що росіяни продовжують обстрілювати область.
"Небезпека триває. Залишайтеся в укриттях", – закликав Кулеба.
Де немає світла в столиці
Мер міста Віталій Кличко заявив, що в Києві без світла попередньо щонайменше половина клієнтів.
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