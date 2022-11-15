Відповідну інформацію повідомили у Київських електромережах після атак росіян по столиці та області.

Зауважте У центрі Києва російська ракета влучила у 2 житлові будинки

У Києві та області вимкнули світло

Укренерго розпочало вимушені екстрені відключення світла.

Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні,

– заявили в Київських електромережах.

За даними компанії, графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Людей закликали економити світло.

Станом на 16:30 15 листопада голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що росіяни продовжують обстрілювати область.

"Небезпека триває. Залишайтеся в укриттях", – закликав Кулеба.

Де немає світла в столиці

Мер міста Віталій Кличко заявив, що в Києві без світла попередньо щонайменше половина клієнтів.

Дивіться також – масований ракний удар по Україні: відео