Мер Києва підтвердив ракетну атаку на столицю. За попередньою інформацією, в Печерському районі зафіксували влучання у два житлові будинки.

До теми У Києві та на Чернігівщині прозвучали вибухи: ймовірно, працювала ППО

Над Києвом збили 4 ракети

У КМВА зазначають, що станом на 15:32 над столицею збили чотири ворожі ракети. В області працює ППО. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба закликає місцевих жителів залишатись в укриттях, не фотографувати та не знімати місця прильотів.

Після ракетних влучань усі спецслужби міста негайно вирушили на місце події. Інформація щодо жертв та постраждалих наразі уточнюється.

Росіяни атакували ще декілька областей

У Чернігівській області повідомляли про роботу ППО. Зокрема, глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про те, що працюють сили ППО. В'ячеслав Чаус зазначив, що ракетна атака Росії все ще триває.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім о 15:43 повідомив про роботу ППО. Водночас він зазначив, що в повітрі все ще є російські ракети.

Крім того, про роботу ППО повідомляється у Вінницькій області. Глава Вінницької ОВА Сергій Борзов о 15:40 написав, що працює ППО.

Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що над Полтавщиною зафіксували проліт ракет. Згодом він написав, що в Миргородській громаді працює ППО.

Зауважте! Росія наносить ракетні удари по Україні у той час, коли президент Зеленський виголошує свою промову на саміті G20.

Зеленський та саміті G20 – головне

На саміт G20 Зеленського запросив Джоко Відодо – президент Індонезії. Український лідер повідомив новину ще у квітні 2022 року.

Упродовж декількох місяців тривали обговорення, чи візьме Зеленський участь у саміті, якщо там буде присутній Владімір Путін. Сам український лідер коментував це так: "позиція моя особиста і позиція України була в тому, що, якщо російський лідер буде брати участь, то Україна не буде брати".

Вже 8 листопада стало відомо, що український лідер візьме участь у саміті. Наголосили, що узгоджують формат виступу.

Згодом Михайло Подоляк зауважив, що присутність Зеленського на саміті – це майбутнє цивілізації, адже президент говоритиме про війну та мир.

Під час вечірнього звернення 13 листопада Зеленський заявив, що під час тижня саміту Україна відповість на всі ключі питання, які турбують українців, а також – міжнародних партнерів.

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