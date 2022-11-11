Кияни уже звикли до постійних відключень світла. Однак, за словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сарахуна, дефіцит електроенергії з початком зими лише зросте, тому слід готуватися до довших віялових відключень.

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На скільки можуть вимикати світло та чому

Як повідомляє Сарахун, жителі столиці можуть бути без світла у недалекому майбутньому по 10 – 12 годин.

Нинішній дефіцит потужності в енергосистемі України з початком зими зросте з поточних 1-1,5 млн кВт до 2-3 млн кВт і вище. Тож за таких умов найбільш реалістичним може бути прогнози відключення електрики на 10–12 годин на добу після початку заморозків,

– сказав директор ДТЕК.

Також він зазначив, що особливо "вразливими до дефіциту" будуть новобудови на лівому березі Дніпра. Це тому, що системи електропостачання розташовані дуже концентровано, тому вони є більш вразливими.

А ось на правому березі міста – багато відносно невеликих котельних, що може забезпечити більш стабільне постачання електрики.

Зверніть увагу! У ДТЕК також наголосили, що взимку існуватиме загроза замерзання систем водопроводу та каналізації. Це також буде справжнім викликом для Києва та його жителів.

Чи готується Києв до блекауту

Окупанти продовжують обстрілювати енергомережі та підстанції. Фактично це означає, що віялові відключення можуть впроваджувати до повної нашої перемоги над загарбниками. Як зазначив мер столиці Віталій Кличко, столиця України готується до різних сценаріїв і надзвичайних ситуацій, зокрема до повного занурення Києва в темряву.

На випадок тотального блекауту, варто бути готовим до евакуації. У тому, що жителів столиці, можливо, чекає евакуація, сказав експерт з ЖКП Олег Попенко.