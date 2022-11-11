Росія націлена спричинити колапс в енергетичній сфері України. З початку жовтня, ворог зміг знеструмити 40% енергетичної інфраструктури.

Читайте також Хотіли блекаут, але не вийшло: яка ситуація з електроенергією в Україні

Як розповідав 24 каналу Максим Білявський, провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова, країна-агресорка намагається роз'єднати генеруючі потужності України з енергетичною системою.

Ворог цілиться по так званим вузлам – це інфраструктура, що з'єднує генерацію споживачів. Вони б'ють по трансформаторах, перемикачах. Фактично країна-агресорка прагне створити гуманітарну катастрофу для України,
– додає експерт.

Як підготувалася місцева влада великих міст України до сценарію, коли світла може не стати на довгий період, з'ясовували журналістики Економіки 24.

У своєму телеграм-каналі мер міста Віталій Кличко відповів на питання, як саме столиця буде діяти на випадок блекауту.

У ситуації війни, в якій ми живемо, потрібно мати плани на випадок різних сценаріїв розвитку подій і надзвичайних ситуацій. І бути готовим діяти. Готуючись до зими ми закупили, залучили від іноземних партнерів і продовжуємо закуповувати генератори, теплові пушки, облаштовуємо теплопункти, убезпечуємо об‘єкти критичної інфраструктури. Ми робимо, все, що можемо, аби забезпечити життєдіяльність столиці в цих складних умовах,
– пише мер.

У разі відсутності світла, води для доставки по усіх районах Києва достатньо, наголосив Кличко:

  • Чимала кількість бюветів з водою підключені до електрогенераторів;
  • Зроблений запас палива для цих електрогенераторів;
  • У районах, де бюветів немає, воду підвозитимуть за графіком у цистернах;
  • У кожному районі підготують в середньому по 100 пунктів обігріву;
  • Додатково пункти будуть обладнані генераторами для аварійного живлення, тепловими гарматами.

Проте нещодавня заява про нібито евакуацію населення у разі блекауту залишила чимало запитань та посіяла паніку серед містян.

На сайті Київської міської державної адміністрації директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук пояснив, що в рамках підготовки системи цивільного захисту міська влада змушена розглядати всі можливі варіанти дій у випадку надзвичайної ситуації.

Причин для розмов про евакуацію наразі немає. Так, ми напрацьовуємо різні плани, вчимо людей реагувати і бути готовими вже зараз. Це дуже важливий крок, щоб уникнути хаосу в процесах, які мають працювати на мінімізацію ризиків для населення,
– підкреслив Роман Ткачук.

У коментарі 24 каналу Олег Попенко, експерт з ЖКП та голова правління Спілки споживачів комунальних послуг, розповідає, що про евакуацію в Києві ніби влада попередила. Проте, окрім державної адміністрації про те, що десь проводяться наради щодо цієї ситуації, або ж чи є якісь домовленості з Укрзалізницею, чи Мінінфраструктури про перевезення такої кількості людей, інформації більше не має.

Олег Попенко

Експерт з ЖКП та голова правління Спілки споживачів комунальних послуг

Гадаю, частково все ж буде потрібна евакуація. Бо ситуація з електроенергією вкрай складна. І замінити генераторами електроенергію не для всіх вдасться. Відсутність електроенергії призведе до відсутності масштабної роботи в теплопостачанні, не працюватимуть водоканали та все інше. Але куди ж саме евакуювати щонайменше 3 мільйони людей. Питання відкрите.

Експерт пояснює, що у разі повного відключення світла потрібно, щоб у кожному районі міста були громадські місця обігріву, до прикладу у торгових центрах. Також, у розважальних чи мистецьких центрах варто встановити теплові пушки, які використовують для обігріву приміщень.

Я раджу людям вже сьогодні шукати можливостей у випадку повного блекауту. Тобто думати про переїзд зі знеструмленого міста, де не буде працювати ані теплопостачання, ані водопостачання. Переважно обирати сільську місцевість, де можна пропалити дровами,
– наголошує Попенко.

До теми Як довго триватимуть відключення світла в Україні

На брифінгу Олександр Одинець, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, пояснив, що у місті на випадок складних умов підготували нестандартні речі

Олександр Одинець

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР

Відновити критичну інфраструктуру буде досить складно у короткий термін, тому при відсутності основних ресурсів, а газ та електроенергія, потрібно буде вдаватися до нестандартних заходів. Для цього запустили кампанію по буржуйках, металевих печах та генераторах.

Якщо зникне електроенергія та газ, опалення у місті буде відбуватися за допомогою металевих печей. До 700 штук вже встановлено у найпростіших укриттях багатоквартирних будинків. Також, встановлюють їх в школах. Крім того, тверде паливо забезпечить функціонування медичних установ. Мова йде про лікарні ургентної (невідкладної) медицини та стаціонари.

За словами Одинця, зараз закуповують масово генератори для підприємств водопостачання та теплопостачання. Вони забезпечать роботу надання послуг у кризовий період.

Задіяна програма по відшкодуванню вартості генераторів для співвласників багатоквартирних будинків,
– додав він.

У багатоквартирних будинках є певна специфіка функціонування інженерного обладнання. Коли місто забезпечить своїми потужностями подачу до будинку тепла та води, то інколи у будинках для того, щоб вода була ще й на верхніх поверхах, потрібно подати електричне живлення на інженерне обладнання – це індивідуальні теплові пункти та підкачувальні станції для води.

Не обмежуватимуть мешканців будинку у придбанні генератор й для забезпечення роботи ліфта, чи освітлення місць загального користування, або ж елементарно для підзарядки гаджетів.

Щоб отримати компенсацію за купівлю генератора, мешканцям потрібно провести збори та подати заяву у центри надання адміністративних послуг з підтверджуючими документами щодо покупки генератора. Після обробки заяви, 50% вартості генератора відшкодовується.

З метою забезпечення стабільного проходження опалювального періоду на випадок аварійного відключення електропостачання, на території області створено запас резервного обладнання та матеріалів, які можливо невідкладно використати у разі надзвичайних ситуацій:
  • 143 одиниць генераторів різної потужності;
  • 1 пересувна котельна установка;
  • проводиться активна робота з міжнародними організаціями щодо постійних аварійних відключень.
За інформацією від Харківської ОВА станом на листопад, по області працюють 402 котельні із запланованих 526 котелень. У відсотковому співвідношенні – 76,4%.

На сьогодні продовжуються роботи із розмінування деокупованих територій області та обстеження об’єктів теплопостачання і теплових мереж, які постраждали в результаті агресії з боку Росії,
– йдеться у звіті Харківської ОВА.

До слова, через постійні обстріли, у частині міст Харківської області ще досі не відновлене електропостачання. Відтак, підключення до роботи котелень стримується через неповне відновлення електропостачання, яке якомога швидше намагаються відновити.